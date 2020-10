O tom, do kterých projektů se město nakonec pustí, rozhodnou Děčíňané v internetovém hlasování, které končí s posledním říjnovým dnem. „Každý hlasující má k dispozici 8 kladných hlasů a 4 záporné. Každému návrhu je možné udělit pouze jeden hlas. Hlasování probíhá prostřednictvím on-line aplikace, která umožní odeslat hlas z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu,“ vysvětlila Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.

Aby bylo možné zabránit tomu, že jeden člověk bude hlasovat opakovaně a zmanipuluje tak výsledky, je před vstupem do aplikace každý hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na které mu přijde v SMS zprávě unikátní PIN kód k identifikaci.

Nabídka návrhů je pestrá, velmi často se zaměřují na bezpečnost v dopravě nebo udržení vody v krajině. Hlasovat lze například pro malé vodní nádrže v okolí vrchu Klobouk, dokončení chodníku v ulici Za Sadem v Březinách nebo obnovu zeleně v Želenicích.

Z celkových přibližně 40 přihlášených projektů jich do veřejného hlasování šlo 24, zbývající neprošly úvodním sítem. V tom se posuzovalo, zda návrhy splňují podmínky participativního rozpočtu, tedy především cenu a realizaci na městském majetku. Kvůli tomu do hlasování nepostoupila například obnova informačních tabulí u cyklostezky podél Ploučnice, které zničili vandalové. Jsou totiž v majetku Ústeckého kraje.

Do cenového rámce, který nesmí překročit půl milionu korun, se pak nevešel chodník od Libverdy do Březin. Jeho cenu sice tvůrci odhadli na 500 tisíc korun, ale vzhledem k tomu, že se jedná o několik stovek metrů dlouhý úsek, je zřejmé, že tento limit by realizace několikanásobně překročila. Město ale zároveň ve vyjádření k projektu přislíbilo, že bude hledat jiné řešení, jak v této lokalitě zvýšit bezpečnost chodců.

Zajímavostí pak je děčínský koláč. Tedy původní pečivo, které chtějí tvůrci nápadu prosadit do povědomí lidí. „Ve světě je zvykem, že každý úspěšný region se prezentuje svou specialitou v oblasti jídla. I město Děčín má jednu takovou, která zde historicky provoňovala každý byt a dům. Byl to děčínský kecaný koláč,“ píšou autoři projektu.

Nejúspěšnějším návrhem roku 2019 s počtem 487 bodů se stal projekt na Revitalizaci ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem, na druhém místě skončila Pítka ve veřejném prostranství s 419 body. Dohromady se v minulém ročníku hlasovalo o 27 projektech, z nichž 13 uspělo. V prvním ročníku se hlasovalo o 14 projektech, 11 z nich bylo úspěšných. Loni o úspěšných projektech hlasovala necelá tisícovka lidí, v premiérovém ročníku se do výběru zapojilo přibližně 1300 lidí.

Z předchozích ročníků se podařilo dokončit například dovybavení dopravního hřiště na Kamenické ulici, zachránit lípu v Březinách, vybudovat stání pro kontejnery u školy na Vrchlického ulici nebo postavit workoutové hřiště v Březinách. Uskutečnění jednotlivých nápadů často brzdí administrativa, kdy je nutné získat nejrůznější vyjádření například od ochránců přírody nebo stavební povolení. To může trvat i řadu měsíců.