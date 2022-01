Participativní rozpočet vstupuje po roční přestávce do svého čtvrtého ročníku, na svém posledním jednání jej schválili děčínští zastupitelé. Návrhy mohou lidé podávat od února do května. Následovat bude prvotní hodnocení a na podzim se bude o projektech hlasovat. „Jedná se o velmi účinný nástroj v rukou samotných občanů, jak zlepšit veřejný prostor ku prospěchu všech. Jsem ráda, že se Tvoříme Děčín po roce vrací, i když stále nemáme zrealizovány všechny projekty z předcházejících ročníků,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká.

Právě nedokončené projekty z předchozích ročníků byly hlavním důvodem pro roční odmlku, bez které by se počet nedokončených akcí neustále zvyšoval. „Z uplynulých tří ročníků bylo do konce loňského roku dokončeno 17 projektů ze 43. Dalších 18 bude realizováno do května 2022. Ve zpoždění tak zůstává osm projektů,“ přibližuje situaci mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Aby se podobným problémům do budoucna předešlo, vyhodnotí město ještě před samotným hlasováním každý návrh z pohledu finanční, a hlavně časové náročnosti.

CHKO se do zákazů ohňostrojů nehrnou, nejprve chtějí vytipovat vhodná místa

Stejně jako v předchozích ročnících musí navržené projekty splňovat některé podmínky. Musí například být na majetku města a jejich cena nesmí přesáhnout půl milionu korun. Ale ani dražší nápady neskončí ve stoupě. „Pokud občané navrhnou zajímavý projekt, který bude vyžadovat větší investici, může být po schválení vedením města zahrnut mezi investiční akce města mimo participativní rozpočet,“ vysvětluje náměstkyně Lehká.

Děčínský participativní rozpočet se těšil od prvního ročníku velkému zájmu hlasujících. I když jejich počet mírně klesal. V prvním ročníku v roce 2018 se do hlasování zapojilo 1277 lidí, o rok později to bylo 993 a v zatím posledním hlasování vybíralo z navržených projektů už jen 816 lidí.

Participativní rozpočet na Děčínsku využívají několik let ve Šluknově. Oproti Děčínu, kde mohou obyvatelé města sami navrhovat projekty, ve šluknovském participativním rozpočtu jim investice na výběr předkládá přímo radnice. V letošním ročníku je možné hlasovat do konce ledna a na výběr je ze čtyř akcí. Hlasovat mohou pro vydláždění středové cesty v zámeckém parku, zpevnění západního břehu Pivovarského rybníka, dokončení oprav kostelíka v Císařském nebo pro obnovu vstupní brány na hřbitov.

Hlasování se uskuteční na webu tvorimedecin.cz, kde se bude také možné se všemi návrhy seznámit. Ty je možné podávat od února do května. Samotné hlasování má být letos na podzim.