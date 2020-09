Modernější způsoby placení parkovného nabízejí automaty u zpoplatněných parkovišť v Děčíně. Kromě hotovosti je možné využívat i několik mobilních aplikací. Přímé platby kartou ale zatím neumožňují.

Řidič si v Děčíně nyní může vybrat z několika způsobů, jak parkovné na zpoplatněných místech uhradit. Buď jako dosud klasicky mincemi, SMSkou či aplikací Sejf, nebo nově pomocí mobilní či webové aplikace ParkSimply. Placená parkoviště jsou převážně v centru města.

„Jde o uživatelsky přívětivou možnost platby parkovného, která funguje i v jiných městech České republiky,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák s tím, že řidič nemusí chodit k parkovacímu automatu, ale zadá platbu pomocí uvedené aplikace, kterou má staženou do mobilního telefonu. Vlastní mobilní aplikaci mají k dispozici také děčínští strážníci, kteří kontrolují, zda šoféři za parkování zaplatili. Do aplikace pouze zadají registrační značku auta a software jim následně ukáže, zda má vůz stání uhrazené. A to bez ohledu na to, zda jej řidič platil prostřednictvím SMS zprávy, nebo mobilní aplikace.

Novinkou je možnost zaplatit parkovné pomocí programu ParkSimply na týden, což řidiče vyjde na 300 korun. „To je vhodné například pro turisty. Zaplatí 300 korun a celý týden pak parkují po celém městě. V plánu máme ještě další variantu, a to možnost zaplatit pomocí aplikace parkovné na celý měsíc,“ vysvětlil primátor města Jaroslav Hrouda.

Aplikaci si je možné stáhnout v GooglePlay pro telefony s operačním systém Android i v AppStore pro telefony s iOS.

Jediný z moderních způsobů úhrady parkovného, který zatím není možné v Děčíně využívat, je jeho placení pomocí platebních karet. Těmi je přitom možné platit například v autobusech městské hromadné dopravy, bez drobných si je možné také nakoupit drobné občerstvení v několika automatech po městě. Platební karty přitom patří k uživatelsky nejvstřícnějším prostředkům, i proto, že je má téměř každý. Svědčí o tom růst prodejů jízdenek placených v autobusech právě s jejich pomocí.

S novými způsoby plateb Děčín také oznámil, že rozšiřuje počet míst, kde bude nutné za odstavení auta zaplatit. Všechna jsou v širším pravobřežním centru města. „V Děčíně 1 jsou do placené zóny nově začleněny ulice U Plovárny, Bočná, části ulic Pohraniční a Fügnerova a kompletní parkovací plochy kolem Zámeckého rybníka a budovy děčínského úřadu práce,“ vyjmenoval mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

Cena parkovného se s rozšířením zpoplatněných míst nemění. Do 30 minut vyjde stání na zpoplatněných místech na pětikorunu, do jedné hodiny na dvacet korun. Stejnou částku pak stojí každá další hodina. Celodenní parkovné vyjde na sto korun.

„O víkendu a státních svátcích se nadále parkuje zdarma,“ doplnil Stínil s tím, že ročně Děčín vybere na parkovném přibližně osm milionů korun.