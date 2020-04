Oproti sousednímu Libereckému kraji se ústecké hejtmanství pro omezení parkování na nejvyhledávanějších místech nerozhodlo. Jedním z důvodů bylo i rozhodnutí vlády, která tento týden povolila venkovní sportování. „Projednávali jsme tuto možnost na krizovém štábu minulý týden. V čase postupného uvolňování omezení se nám uzavření parkovišť nezdálo jako vhodné opatření,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Vedení Ústeckého kraje apeluje na všechny obyvatele, aby během velikonočních svátků dodržovali veškerá platná opatření stanovená vládou, zejména při výletech a cestování do přírody nebo při pohybu v ulicích měst a obcí.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na hejtmanství se s dotazem týkajícím se omezení parkování obrátila Správa Národního parku České Švýcarsko. „Obávali jsme ze zvýšeného přílivu turistů poté, kdy sousední kraj uzavřel více než tři desítky parkovišť na oblíbených místech,“ vysvětlil mluvčí správy parku Tomáš Salov. Liberecký kraj dokonce dal zákazové značky i na přístupové cesty. Jezdit se nesmí například na Ještěd, do Sloupu v Čechách, na letiště v Hradčanech nebo do Doks.

Tento týden pak omezení prodloužil i pro velikonoční víkend. Podle odborníků přitom lidem hrozí mnohem větší nebezpečí nákazy například na parkovištích u supermarketů, kde stojí přes den prakticky neustále desítky až stovky aut.

Jednou z mála výjimek, kde není možné nechat auto, je parkoviště v Kyjově, které využívají turisté jako výchozí místo pro cestu Kyjovským údolím. „Obrátila se na nás policie, zda bychom toto parkoviště neuzavřeli, a my jsme vyhověli,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Otevřené by nemělo být ani během velikonočního víkendu. Řidiči si přesto do této části Českého Švýcarska cestu našli. Svá auta odstavili jen o několik stovek metrů dál na jedné z luk.

Naopak ve Hřensku, kde je několik velkých odstavných ploch, o jejich uzavření neuvažují. Podle starosta Zdeňka Pánka tak i během následujícího víkendu bude možné zaparkovat nad Klepáčem nebo na velkém parkovišti na Mezní Louce, odkud lidé vyrážejí především k Pravčické bráně. Minulý týden v sobotu zde stálo jen několik aut. Lidé se totiž vydali na méně vyhlášená místa a často chodí po lesních pěšinách, po kterých nevedou značené turistické stezky.

To platí pro poslední týdny například pro Jetřichovice, kde lidé zaparkují nedaleko bývalé ozdravovny a vyrazí do lesa na místa, kde většinou téměř nikdo není. „Budeme se nyní muset zaměřit především na ochranu hnízdišť vzácných ptáků, do jejichž okolí je kvůli klidu zakázaný vstup,“ doplnil Salov.