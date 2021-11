Záměr má řadu odpůrců, podle nich město přijde na sídlišti zbytečně o kus zeleně. „Chápeme nezbytně nutnou potřebu vytvoření nových parkovacích míst na sídlišti, jelikož současný stav je naprosto nevyhovující a na tuto skutečnost jsme nejenom my několikrát upozorňovali. Ale ne za cenu pokácení zdravých vzrostlých jasanů, buků, javorů a dalších stromů,“ říká bývalá zastupitelka za Město lidem Bronislava Nedvědová s tím, že by zde mohla ve stínu vzrostlých stromů vzniknout oddychová zóna. Parkoviště navrhuje umístit na jiná místa v okolí, například ke Krásnolipské ulici. Tam přitom město se vznikem nových parkovacích míst počítá.

Podle starosty Lumíra Kuse (ANO) mohou ale stromy být nebezpečné, nerostou totiž v zemi, ale na střeše jakéhosi podzemního objektu. O jejich pokácení ale stále rozhodnuto není. „Některé rostou přímo ze schodů do podzemí. O nějaké jejich stabilitě není možné mluvit, nemohou zapustit kořeny do hloubky,“ tvrdí starosta s tím, že řada stromů navíc není zdravá a je napadena houbou. Jiné pak mají odhalené samotné dřevo velkou prasklinou v kůře. I u nich je zvýšené nebezpečí pádu.

Městu se podle starosty nabízí několik řešení, jak s tímto místem nedaleko bývalé interny naložit. Jedním z nich je i zachování stromů. „V takovém případě bychom ale celý prostor museli důkladně oplotit a nikdo by do něj kvůli bezpečnosti nesměl vstupovat. Další variantou je stromy pokácet, stropy betonového bunkru probořit dovnitř a následně se s uvolněnou plochou vypořádat. Ať již jako s místem s obnovenou zelení, nebo jako s parkovištěm,“ vysvětluje starosta s tím, že i v případě kácení nepůjdou k zemi všechny stromy v této lokalitě.

Jako nereálný odmítl také návrh na vytvoření nových parkovacích míst pomocí rozšíření stávajících silnic. Radnice si nyní nechává zpracovat projektové podklady, se kterými chce předstoupit před veřejnost, která by se k nim měla vyjádřit. Kromě jiného by měla říct, zda v prostorech dnešního náletového lesíku chce zachovat zeleň, nebo by zde raději viděla parkoviště.

Osud přibližně tří desítek stromů by se mohl dostat také na program čtvrtečního jednání zastupitelstva. Tam totiž plánují odpůrci kácení zamířit, kromě jiného i zástupci dvou spolků vystupujících proti vytěžení stromů.