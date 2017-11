Pacienty z Výběžku by mohly vozit autobusy až do Děčína

Šluknovsko - Po krachu jednání s Rumburkem se kraj soustředí na Varnsdorf.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Více než jedno oddělení se do varnsdorfské nemocnice nevejde. Kraj přitom uvažuje o tom, že by mohla v případě nutnosti zajišťovat zdravotní péči pro Šluknovsko, kde žije 50 tisíc lidí. Město Varnsdorf s tímto nápadem přišlo poté, co krachla jednání kraje a Rumburku o převedení zdejší Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní.



„Ve Varnsdorfu je připravené místo pro jeden plnohodnotný primariát,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák. Podle něj je ale důležité zajistit zdravotní péči pro celý Šluknovský výběžek.



Ve Varnsdorfu v současnosti funguje chirurgická, ortopedická a gynekologická ambulance. Součástí zdejšího špitálu je i léčebna dlouhodobě nemocných. Kraj uvažuje o tom, že by zde zavedl i jednodenní chirurgii, která se specializuje na menší zákroky.

Rumburská nemocnice se potýká s nedostatkem lékařů. Na oddělení chirurgie jich nyní chybí několik. Pokud by přestalo fungovat, museli by lidé při složitějších případech jezdit až do Děčína. Jednou z možností je i zajištění pravidelné dopravy. To se rumburské radnici nelíbí.

„To je naprosto nepřijatelné, aby vozili pacienty třeba autobusy do Děčína. Navíc by to bylo i drahé,“ říká rezolutně starosta Rumburka Jaroslav Sykáček.



Pokud by došlo k přesunu nemocnice z Rumburku do Varnsdorfu, výrazně by to omezilo zdravotní péči. Kromě jednodenní chirurgie by ve Varnsdorfu mohla být i část interny. Podle Rybáka je vše ještě ale otázkou dalšího jednání a vývoje situace okolo Lužické nemocnice.



„Oproti nemocnici v Rumburku by zde nebyly potřeba žádné velké investice. Prostory ve Varnsdorfu jsou až na drobné úpravy hotové,“ myslí si náměstek.

Varnsdorfská nemocnice má už nyní operační sál, který by byl jednou z největších položek. Podle Rybáka by nemusely být ani nijak velké investice do interny, protože v areálu varnsdorfské nemocnice už dnes funguje léčebna dlouhodobě nemocných.

„S Varnsdorfem, kde nemocnici rekonstruovali a mají zájem zde něco dělat, jednáme,“ potvrdil hejtman Oldřich Bubeníček.



Kraj před časem oznámil, že se dál o špitál v Rumburku nebude ucházet. Radnice totiž vyhlásila na jeho prodej otevřené výběrové řízení, kam se mohou přihlásit i další uchazeči. Zájem o ní projevila společnost Agel miliardáře Tomáše Chrenka.



„K účasti v takovém tendru nemáme mandát od krajského zastupitelstva. Navíc se nechceme s nikým přetahovat,“ vysvětlil Rybák.



O převodu dlouhodobě ztrátové nemocnice jednal Rumburk s krajem měsíce. V létě dokonce zástupci obou samospráv podepsali memorandum ohledně převodu nemocnice. Následně se ale Rumburk rozhodl jít vlastní cestou a vyhlásit tendr. Zdůvodňoval to tím, že se mu kraj snaží diktovat podmínky.