Jaké bylo zadání, když jste začal s Patrikem Hoffmannem jednat? JS: Zadání bylo hlavně to nepokazit a budově neublížit. Zároveň ji oživit a posunout v čase pro dalších sto let.

PH: My jsme to pojali, jak říkal pan Suchánek. Snažili jsme se nezkazit tu hlavní budovu a ten zbytek dostavět takovým způsobem, aby splynul s okolní přírodou.

Spokojenost s výsledkem z pohledu investora je?

JS: Trošku odbočím. Mě mají architekti a projektanti strašně rádi. Já nemám představivost, dokud nevidím konkrétní podobu. Takže jim do toho nemluvím. Neříkám, jakou chci střechu, neříkám, jaká chci okna. Takže jim se líbí, že mají relativně velký prostor. Mohu říct, že zatím všechny, kteří to viděli, prezentace příjemně překvapila a zatím jsem se setkával pouze s pozitivními ohlasy.

Jetřichovická ozdravovna by se měla proměnit za 750 milionů v luxusní hotel

Počítáte s tím, že by hotel měl mít kapacitu okolo 400 lůžek. Chybí taková kapacita v regionu?

JS: Chybí. Navíc když se na tu budovu podíváte, vidíte, jak je výjimečná. Takže kde jinde než v této lokalitě. Podle mne má České Švýcarsko obrovský potenciál a podobných resortů by se zde uživilo více.

PH: Už v době fungování ozdravovny zde žilo až 300 lidí, takže ten nárůst není až zas tak dramatický, ačkoliv se to na první pohled může tak zdát. K zásadní změně dochází ve standardu a v komfortu pro klienty.

JS: Abychom nemuseli ničit vnitřky a mohli zůstat tak velkorysí a zároveň nemuseli dávat padesát lidí na pokoj, rozhodli jsme se pro přístavby. K tomu samozřejmě potřebujete další zázemí.

Samotné pokoje tedy budou v přístavbách?

JS: V hlavní budově by byla nějaká ubytovací kapacita v horních patrech. V nižších patrech bychom chtěli zázemí, které znáte z podobných resortů ze zahraničí. Od salonků přes dětské herny až po společenský sál. Chybět nebude ani velkorysá hala. Potřebujete také spoustu zázemí pro zaměstnance, dnes jsou velmi přísné normy.