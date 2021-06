Jako první se budou moci vykoupat lidé v Teplicích. Tamní aquacentrum se otevře hned na začátku příštího týdne. „Pro veřejnost otevřeme plavecký bazén v pondělí ve 13 hodin. O otevření dětského světa budeme ještě informovat, příprava si vyžádá delší čas,“ sdělil ředitel aquacentra Michael Paraska. Kvůli zajištění platných hygienických opatření bude kapacita plaveckého bazénu omezená na 35 osob.

Začátkem týdne se budou moci vykoupat zájemci i v Žatci. „Pro veřejnost otevřeme plavecký bazén v úterý 1. června. Je napuštěný a připravený k provozu, neboť díky výjimce od hygieny v něm mohou trénovat naši nejlepší plavci, kteří se připravují na vrcholné soutěže,“ sdělil Jiří Karas, vedoucí tamní plavecké školy a ředitel obchodní akademie, u které se žatecký bazén nachází. Otevřený bude měsíc, během letních prázdnin se chystá odstávka.

Naopak zavřená zůstane krytá bazénová hala na mosteckém aquadromu. A to minimálně do srpna.

Důvodem jsou opravy impregnace a nátěrů vnitřních dřevěných konstrukcí a vazníků, které nebylo možné udělat během uzavírky. Náklady se pohybují kolem čtyř milionů korun. „Veškeré práce by měly být dokončeny tak, aby do začátku září bylo možné provoz bazénové haly obnovit,“ informoval primátor Mostu Jan Paparega. Venkovní bazény aquadromu by se měly otevřít v prvním červnovém týdnu. Město Most nabízí plavcům jako náhradní sportoviště nová plovoucí mola na Matyldě, kde vzniknou i dvě padesátimetrové dráhy pro plavce se startovacími bloky.

Návštěvníky nepřivítá ani aquasvět v Chomutově. Aquacentrum zůstane kvůli plánovaným opravám podlah a hydroizolace za více než 15 milionů korun uzavřené do podzimu.

V nové plavecké hale v Lounech se v pondělí 31. května zatím otevře jen sauna. „Plavecký bazén máme napuštěný a připravený. V pondělí bychom se měli dozvědět výsledky rozborů vody od hygieny, pokud budou v pořádku, bazén otevřeme v úterý 1. června,“ sdělila ředitelka Lounské správy plaveckých areálů Andrea Kuďousková.

Bazény, sauny, koupaliště

Stejný termín otevření mají v plánu i v Ústí. „Od 1. června otevíráme nejen letní koupaliště Klíše a Brná, ale po oznámení o chystaném rozvolňování mimořádných opatření vlády ČR i bazény a sauny v Plaveckém areálu Klíše,“ informovaly na svém facebookovém profilu Městské služby, které bazény spravují.

Nejméně ještě několik dní si budou muset počkat na otevření krytého plaveckého bazénu v Děčíně. „Vše jsme směřovali k 14. červnu, tedy včetně rozborů vody. Pokud vše půjde dobře, mohli bychom otevřít již o víkendu, pravděpodobnější je ale až pondělí,“ řekl ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer. V děčínském plaveckém areálu budou moci od pondělí příznivci plavání využít alespoň jeho venkovní část, kde jsou dva bazény – jeden o délce 25 metrů a jedna padesátka. Atrakce budou spuštěné podle vývoje počasí.

Na Šluknovsku ani jeden z krytých bazénů v pondělí neotevře, podle jejich provozovatelů je to příliš narychlo. Původně totiž počítali s tím, že otevřou až o dva týdny později. „Pokud vše půjde dobře, tak plánujeme otevřít ve středu. Tento týden jsme vyměnili pískovou filtraci a napustili bazény, máme ale potíže s elektroinstalací,“ uvedl mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký. Na plavání pod střechou si musí počkat také v sousedním Rumburku. „Tak rychle nezvládneme bazény napustit a ohřát na potřebnou teplotu. Otevřít proto plánujeme v průběhu příštího týdne,“ popsal plány na zprovoznění bazénu ředitel Správy rumburských areálů sportu Petr Voldřich.

Bazén a sauna v Postoloprtech na Lounsku se pro návštěvníky otevřou až v září. Toto rozhodnutí padlo před několika dny, měnit se nebude. „Vzhledem k plánované odstávce plaveckého areálu od 21. června, naplánované kvůli opravě ochozu bazénu a neekonomickému provozu v letních měsících, jsme společně s vedením města rozhodli, že bazén, sauna i posilovna otevřeme od 1. září,“ sdělila jednatelka společnosti Služby města Postoloprty Iveta Petřivalská,

Kdy se otevře krytý plavecký bazén v Roudnici nad Labem, není podle ředitele Roudnických městských služeb Martina Chudoby zatím jasné. „Nejprve musíme vyřešit technické i personální zajištění. V pondělí budeme mít poradu a až po ní bude teprve jasné, kdy budeme schopni bazén pro veřejnost otevřít,“ sdělil Chudoba.

V Litoměřicích by podle vedoucího tamního krytého bazénu Ladislava Beneše mohli otevřít nejdříve v sobotu 5. června. „Za tak krátkou dobu samozřejmě nejsme schopni v pondělí 31. května otevřít. Není to jen o tom napustit vodu, ale bazén musí zkontrolovat například revizní technik,“ vysvětlil Beneš.

Podobně jako v Bílině. „V současné době napouštíme vodu do bazénu. Pokud proběhne vše bez problémů, otevřít bychom mohli v pátek 4. června,“ sdělila ředitelka Městských technických služeb Bílina Olga Roučková.

V Česku dojde od pondělí 31. května k velkému rozvolnění proticovidových opatření, po několika měsíční pauze mohou otevřít také vnitřní bazény. Při vstupu se budou muset lidé prokázat negativním testem z oficiálního odběrového místa, potvrzením o očkování či o prodělané nemoci v posledních 180 dnech. To je nyní komplikace hlavně pro rodiny s dětmi, kvůli návštěvě bazénu jen málokterá bude chtít testy absolvovat.