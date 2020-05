O pozitivním testu se dozvěděli hygienici na začátku tohoto týdne. O případu jako první informoval Český rozhlas. „Jedna z klientek byla pozitivně testována na koronavirus,“ potvrdila krajská hygienička Lenka Šimůnková. Nemocná klientka byla podle informací Deníku ještě v pondělí převezena na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

Dalších 11 klientů pak muselo v rámci domova do okamžité izolace, aby se případná nákaza nešířila dál. Hned v úterý musely podstoupit testy všichni klienti a zaměstnanci staroolešského domova. „Dohromady se jedná o 40 klientů a 21 zaměstnanců,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf. Právě kraj je zřizovatelem domova pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice.

Podle krajské hygieničky by výsledky testů měly být během středy. Možných je několik scénářů následného vývoje. „Pokud by se prokázaly další pozitivní případy, bude se postupovat podle možností daného zařízení a závažnosti průběhu onemocnění,“ přiblížila Šimůnková.

Klienty s pozitivním výsledkem by pak bylo možné následně izolovat na jednom patře, případně je převézt do nemocnice, pokud by takové opatření nebylo z organizačních důvodů možné.

Jakým způsobem se koronavirus do domova na Staré Olešce dostal, zatím hygienici nevědí. Klienti ale měli být po celou dobu epidemie uzavřeni v areálu domova. Situaci v podobných zařízeních zdravotníci sledují dlouhodobě. „Personál každé dva týdny absolvuje rychlotesty,“ řekla děčínská epidemioložka Hana Plachá. Pravidelné testování má pomoci včas zachytit případné zavlečení nemoci do domova.

Kromě zařízení pro zdravotně postižené na Staré Olešce prokázaly testy tento týden koronavirus také u jednoho ze zaměstnanců dětského domova v Krupce na Teplicku. Také jeho klienti a zaměstnanci museli podstoupit testy.

Na podobnou situaci jsou od začátku epidemie připraveni také například v dětském domově v Lipové na Šluknovsku. Tam od tohoto týdne zmírnili přísný režim, který zde kvůli koronaviru panoval.

Větší děti tak mohou po nanejvýš třech na vycházky, do domova mohou také přijíždět návštěvy. Uvnitř ale musí všichni stále nosit roušky nebo si dezinfikovat ruce. „Pokud by se něco takového stalo u nás, okamžitě přecházíme do izolace a budeme se řídit pokyny hygienické stanice,“ uvedl ředitel Leoš Moravec.