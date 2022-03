/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Při návštěvě Šluknova jsme starostce Evě Džumanové položili otázku.

Starostka Šluknova Eva Džumanová. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Šluknov už řadu let vyhlašuje participativní rozpočet. Jak jste se zájmem spokojení a neuvažujete jeho rozšíření o možnost podávat vlastní návrhy?

Participativní rozpočet máme minimálně deset let. Začali jsme s tím proto, aby se lidé naučili, že si mohou spolurozhodovat o menších akcích. Najeli jsme na systém, kdy jsme si vytipovali věci, na které jsme projekčně i finančně připravení. Je fajn, že lidé hlasují. Ale popravdě bych ze strany veřejnosti očekávala větší zájem. Ale zaplaťpámbu, že hlasují. Nevylučuji, že by možnost podávání vlastních nápadů zájem ještě zvýšila. Ale nemáme s tím zkušenosti. Do budoucna je to možné.