Markvartice nepatří mezi známé turistické lokality, přesto do nich návštěvníků míří hodně. Kam nejčastěji?

V obci působí spolek Triangl a návštěvnost hodně stoupla po vybudování Trianglu na kopci. Je tam přístřešek, ohniště, připravené dřevo. Markvartice nejsou obcí, kam by turisté jezdili v houfech. Ale Triangl to opravdu pozvednul. Má to samozřejmě svoje plusy i minusy. Lidé parkují, kde si vzpomenou, mnohdy parkují před výjezdy domů. Takže po dohodě s Trianglem budou do map a tras zanesená místa, kde je možné legálně a hlavně bezpečně zaparkovat. Jedno z takových míst je třeba u kostela, kde se dá napojit přímo na stezku.