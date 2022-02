/DENÍK NA NÁVŠTÉVĚ/ Při návštěvě Krásné Lípy jsme starostovi Janu Kolářovi položili otázku.

Starosta Krásné Lípy Jan Kolář. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Co vás jako Krásnou Lípu nejvíce trápí?

Aktuální problém žádný nemáme. O to zásadnější jsou ty problémy dlouhodobé jako je vylidňování celého regionu, to je pro nás ohrožení do budoucna. Je potřeba to zohlednit v našich investičních plánech a pokusit se ten trend alespoň zastavit, když už ne zlomit. Nabídli jsme například bezplatně pozemky pro stavbu rodinných domů, díky tomu vyrostlo v Krásné Lípě 60 domů. Dále to jsou investice do vzdělávání, aby k nám lidé dávali děti do školy a třeba se k nám i jednou přestěhovali.