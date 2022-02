/DENÍK NA NÁVŠTÉVĚ/ Při návštěvě České Kamenice jsme starostovi Janu Papajanovskému položili otázku.

Starosta České Kamenice Jan Papajanovský. | Foto: Archiv Jana Papajanovského

Zdroj: DeníkJak moc je pro Českou Kamenici důležitý turistický ruch a co v této oblasti chystáte?

Pro Českou Kamenici je velmi důležitý především z pohledu dalšího rozvoje města, a to i po ekonomické stránce. Asi nemůžeme příliš očekávat návrat průmyslu, který tu v historii byl. Zaměřili jsme se proto na turistický ruch. V posledním roce jsme díky velkému projektu obnovili některé vyhlídky ve městě, znovu vybudovali historické altány nebo jsme obnovili Mlýnky, tedy areál miniatur, který si hned našel řadu příznivců. Připravujeme také další žádosti o dotace, které by měly pomoci s rozvojem turistického ruchu ve městě a rádi bychom jejich prostřednictvím dále rozšířili Mlýnky nebo vybudovali další altány.