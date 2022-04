Jakou očekáváte letošní turistickou sezonu? Mohla by být po letech normální?

Po dvou letech covidu jsme si říkali, že by konečně mohla být dobrá. Ale i když bylo hezké počasí, není tu ani živáčka. Nanejvýš přijedou o víkendech, ale není to o ubytování. Jsou to jednodenňáci, kteří se maximálně někde zastaví na jídlo nebo na kafe. Co vím, tak mají ubytovatelé problémy obsadit i Velikonoce. Není to ani otázka cen, které bylo nutné zvýšit, ale lidi mají podle mne názor, zda vůbec někam jet. Prostě není zájem o ubytování, takže to možná bude úplně nejhorší sezona. Přitom tady je kam jít. Národní park se snaží cesty udržovat průchozí, i když řádí kůrovec. Ale nechci být špatný prognostik a doufám, že to nakonec bude lepší.