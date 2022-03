Je problém, který se dlouhodobě nedaří řešit?

Parkování. To je problém, který nás tíží. V sezóně v jedenáct hodin dopoledne nemáte šanci zaparkovat. My nemáme ani centimetr čtvereční, kam bychom naše parkoviště mohli rozšířit. A parku se nechce rozšiřovat odstavné plochy. Pak se parkuje na lesních cestách, tam kde jsou prameny. My pak musíme dávat botičky a pokuty. Kolikrát se nás ptají, jestli se dostanou až na Pravčickou bránu autem.