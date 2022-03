Jak se za dobu covidu proměnil život na hranicích?

Schůzky, které máme jako vedení měst, byly značně omezené. Nejprve nebyla možnost jezdit přes hranice vůbec, potom i trochu panoval na obou stranách strach. Omezené to bylo i co se týče přeshraničního styku. Nyní je situace už mnohem lepší. Máme za sebou tři schůzky mezi spolupracujícími městy, tedy Dolní Poustevnou, Sebnitz a Hohnsteinem. Zapojili jsme se do Kulturního léta, které pořádá Čtyřměstí, jeden týden bude v Dolní Poustevně. Myslím si, že kontakty jsou nyní ještě ve větší míře mnohem intenzivnější, než jaké byly před koronou. Co mám informace, jsou restaurace plné. Nikdo už neřeší, jestli jede za hranice na nákup. Už bychom dneska nepoznali, že tam byla ta pauza.