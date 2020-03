Dolní Poustevna, Rumburk, Doubice nebo Krásná Lípa. Celkem dvanáct starostů na jedné fotografii, všichni si kryjí obličej rouškou. Fotka je součástí jejich kampaně pojmenované Sám COVID-19 neporazíš, společně můžeme. „Nošení roušky není hanba, hanba je naopak být lhostejný k okolí a v těchto dnech ji nenosit,“ vysvětlil starosta Dolní Poustevny Robert Holec, proč se do kampaně pustili. Řada lidí totiž roušky stále odmítá. A pravděpodobně to nezmění ani včerejší nařízení vlády o povinném nošení ochrany obličeje na veřejných místech.

Často přitom na svou ochranu nedbají ti, kteří jsou nejvíce ohrožení. Na vylidněných ulicích je tak vidět řadu mladých lidí, kteří roušky pojali jako součást módy a pyšní se nejrůznějšími vzory. Na druhou stranu je ale nosí jen minimum seniorů, pro které může mít případná nákaza novým koronavirem největší následky.

I proto, aby lidé roušky mohli nosit, se podle starosty Krásné Lípy mnohé radnice proměňují v krejčovské dílny. Šluknovsko se tak vrací do minulosti, kdy bylo vyhlášené právě textilním průmyslem. Řada doposud fungujících textilek nabídla své stroje a zaměstnance k šití roušek, chybí jim ale dostatek látek.

Pomáhat si navzájem se snaží v posledních dnech lidé ze všech obcí na Děčínsku a Šluknovsku. Například Denisa Píchová z Mikulášovic zveřejnila na Facebooku fotografii, na které bylo několik desítek roušek, které si mohli lidé zamluvit. Na stojanu byla také výzva, aby lidé roušky prali a brali si je opakovaně. „Hlavně mne nos, má to cenu!“ stálo na ceduli u roušek. Jenže neuplynula ani hodina a stojan byl prázdný. Lidé si rozebrali všech padesát roušek.

Naplno jede výroba také ve Schrödingerově institutu, který se běžně věnuje využití volného času. V posledních dnech se ale i on proměnil v textilní manufakturu a řada jeho členů se pustila do výroby roušek, které si lidé u nich mohou objednat, pokud je nemohou sehnat jinak. Za pouhých 24 hodin si u této instituce lidé objednali na sedm tisíc roušek. „Musím poděkovat všem, kteří se na šití podílejí. A také těm, bez kterých bychom neměli z čeho šít. Tedy firmám Velveta a Tratec, které nám dodaly neuvěřitelné množství materiálu,“ řekla ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová. Jen během středy dodal institut například 50 roušek na dětské oddělení Lužické nemocnice v Rumburku. „Nemůžeme se rozhodovat podle pořadí objednávek. Upřednostňujeme ty, kteří to potřebují nejvíce,“ dodala Doušová.