Kdysi honosná nádražní budova s bohatě zdobenou odjezdovou halou dnes chátrá a čeká na své budoucí využití. Kromě několika bytů je prázdná. „Bydlí tu pár lidí. V jedné části byla výrobna lahůdek, ale už je to taky hodně let, co ji zavřeli. Jinak je to prázdné. Je to velká škoda, je to krásná budova,“ říkají dvě ženy přímo před historickou budovou, která letos oslaví 150 let existence. „Je to ostuda. Mnohokrát se jednalo o tom, že se nádraží opraví a zasadí se do komunitního života v Děčíně,“ povzdechl si František Kobera s tím, že stejná ostuda je i chodník od východního nádraží do centra města.