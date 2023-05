Více než 408 tisíc korun bylo ve čtvrtek 25. května ráno na sbírkovém účtu na serveru Donio, ze kterého se má zaplatit obnova orloje v České Kamenici. Je tak již jisté, že se toto město dočká staronové atrakce nejen pro místní, ale také pro turisty.

Na dům v Nerudově ulici by se měl v dohledné době vrátit orloj. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Ačkoliv do konce sbírky zbývají ještě téměř dva týdny, podařilo se překročit cílovou částku 400 tisíc korun. Velmi významnou měrou k tomu přispěl děčínský podnikatel a filantrop Valdemar Grešík, který věnoval 200 tisíc korun. „Do obnovy orloje se tak můžeme pustit ještě letos, na podzim bude hotový,“ slibuje českokamenický starosta Jan Papajanovský. Peníze, které se podaří vybrat na cílovou částku pak město plánuje využít na další vylepšení orloje, který se do města vrací po dlouhých desítkách let.

