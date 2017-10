Organizátor festivalů D. Pešťák: Hendikepovaným dětem jsme už předali 180 tisíc

Děčín – David Pešťák z Děčína ve spolupráci s Jaroslavem Horákem organizuje charitativní koncerty a festivaly pro hendikepované děti. Rockeři s dobrým srdcem už mají na svém kontě desítky takových akcí, kam zvou nejen známé kapely, ale i oblíbené herce.

Na posledním charitativním festivalu se vybralo pro Věrušku 21 000 korun. Zleva: Jaroslav Horák, Věruščina maminka, David Pešťák, Věruška.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

David, s nímž se redaktorka Děčínského deníku dobře zná, se rozhodl čtenářům prozradit zajímavosti a perličky z akcí i to, co taková organizace obnáší.



Kdy jsi začal s organizováním akcí?



Prvopočátek je asi někde v 90. letech v tehdejším Kokosu. Potom přišla delší pauza, která se přerušila až v roce 2011 koncertem Karamel 30 let na scéně a potom už byl jen krůček k 1. ročníku festivalu Růžák 2012.



Co bylo úplně prvotním impulsem organizovat koncerty, které pomáhají hendikepovaným dětem?



V roce 2013 jsme pomáhali dělat benefici pro Mirka Hrmu (muž trpěl závažným neurogenerativním onemocněním, pozn. red.). Ten rok pár beneficí přibylo a na podzim byla benefice pro Dorotku s lekémií, tak asi tam někde byl ten impuls.



Kdo je spoluorganizátorem a jak si rozdělujete své role?



Spoluorganizátorem je Jarda Horák. Od roku 2012 jsme dělali festival Růžák společně. Já mám na starosti kapely a fanoušky, Jarda technické věci a peníze.

Jak dlouho trvá zorganizovat jednu takovou akci a co vše je potřeba zařídit?

Festival se připravuje zhruba osm měsíců dopředu, musíme dát dohromady kapely, místo konání, propagaci a v neposlední řadě sponzory. Děti, kterým pomůžeme, jsme v minulosti pracně hledali, teď to již necháváme na poradu s organizací Andělé bez křídel, kteří přeci jen mají v tomto směru dost zkušeností.



Kolik takových festivalů a koncertů už máte za sebou? Dokážeš je vyjmenovat?



Pět ročníků Růžáku, dva ročníky Jedeš festu, DC Underground fest, spolupráci na Rockabilly Campu, benefici pro Mirka Hrmu, benefici S hudbou nad vodou, benefici pro Dorotku, pro kroužek Krůčky pro hendikepované děti, pro Jeníčka s mozkovou obrnou, všechno asi nespočítám… (smích)



Dokážeš odhadnout, kolik vás akce už stály peněz?



To bychom se pohybovali ve statisícových položkách, to nejde vyčíslit. Samozřejmě, že se snažíme akce co nejvíce nákladově snížit, ale to také není jistá cesta. Bez headlinera (hvězda večera, pozn. red.) na akci nepřijdou lidi a potom se stává, že na Xaviera Baumaxu kouká v dešti 20 lidí. Bez sponzorů a pomoci města nebo kraje bychom dětem těžko něco předávali. Nejdražší jsou právě headlineři. Ti na charitu neslyší, protože se třeba v minulosti spálili a nebo si dělají svoje charitativní akce. Headliner zkrátka své peníze chce. Ale kupříkladu letos zveme na podzimní festival Morčata na útěku a já myslím, že vědí moc dobře, kolik chtějí, o lístky je zájem. Potom je nejdražší položkou zvuk,stage a propagace.

Kolika dětem jste již pomohli a kolik se celkem vybralo korun?

Pomohli jsme celkem okolo desítky nemocným dětem. Posledně to byla Věruška s Downovým syndromem, kterou podpořila 1. část letošního Jedeš festu 21 tisíci korunami. Druhá část na podzim podpoří Honzíka s leukémií. Je to něco kolem 180 tisíc korun.



Co se vám nejvíce povedlo, a co naopak nepovedlo?



Já myslím, že se zatím nejvíc povedla akce Děčínský Růžák 2015 s Krucipüskem a dalšími kapelami. I díky pomoci města a kraje jsme předávali částku 40 tisíc. Nejhorší akce byla Děčínský Růžák 2014 pro Kevina Horvátha, kde jsme neměli ani headlinera, ani sponzory. Skončilo to hodně špatně. Tehdy ani herci Marek Taclík a Jirka Maryško nedokázali lidi přemluvit, aby něco přispěli. Předávalo se 2 800 korun.



Vzpomínáš si i na nějaký úsměvný zážitek během organizace nebo přímo během nějakého z festivalů?



Když jsme dělali benefici na povodně S hudbou nad vodou, tak nám přijela kapela Zmagnetizovaná Blána, kde bubnoval Jirka Maryško. Po odehrání jejich setu se ke zpěvákovi začala hrnout řada děvčat pro fotku s ním. Já si říkám, co je to zač, že s ním chce každý fotku. Nakonec jsem zjistil, že je to jakýsi Mára z Ulice. Nekoukám na telku, neznám Ulici, nevím nic. Tak jdu k onomu Márovi. Byl to Kryštof Rímský. Znám jeho taťku ze starých filmů a z dabingu, daboval Ramba (smích). A co čert nechtěl, šla okolo moje mamka, a tak jí říkám, že tady máme Máru z Ulice. No to jsem neměl dělat. "Mocí mermo" se chtěla s Márou fotit, tak jsem požádal Kryštofa, zda by mohl, a on šel. Mamka se vyfotila a Kryštof se fotil další hodinu s jinými fanynkami. Úděl celebrit je hrozný. (smích)



Jakou další takovou akci plánujete a komu pomůže?



Momentálně nejbližší akcí je letošní Jedeš fest 2. část s kapelami Morčata na útěku, Rammstein Tribute CZ, Závišem, Duty Free a místními Eredar v děčínské Besedě 10. listopadu. Akce je pro malého hokejistu Honzíka ve spolupráci s HC Děčín a Anděly bez křídel.