Jedním z takových úseků je část silnice I/13 v České Kamenici, kde bude Ředitelství silnic a dálnic narovnávat prudkou zatáčku u pivovaru. ŘSD tak bude pokračovat v opravách na této velmi vytížené silnici mezi Děčínem a Libercem. Správce státních komunikací počítá s tím, že se do přebudování nepříjemné zatáčky pustí ještě letos, do Kamenice se tak pravděpodobně opět vrátí dlouhé kolony. „Během stavby dojde ke zvětšení poloměru nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce,“ uvedla mluvčí ŘSD Dana Zikešová. Na přechodu pro chodce se bude finančně podílet i přímo město. Celkem vyjde úprava zatáčky na 7,5 milionu korun.

Velkou investici u hlavní silnice vedoucí Českou Kamenicí naplánovala také radnice. Letos vybuduje nový chodník na výpadovce na Děčín, kde doposud lidé museli chodit u krajnice. Na ten čekají lidé žijící u Děčínské ulice více než 55 let. Nových přibližně 800 metrů chodníku město vyjde na přibližně 24 milionů, z toho 20 milionů zaplatí Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictvím dotace.

Také v Jílovém by měla zmizet nepříjemná zatáčka, ŘSD zde připravuje předělání mostu nedaleko místních papíren, který je natolik úzký a zatáčky prudké, že se na něj najednou vejde jen jeden kamion nebo autobus. Pokud vše půjde dobře, plánuje ŘSD začít s jeho přestavbou v květnu. Na podzim by pak měla začít oprava utržené krajnice na Teplické ulici v Děčíně, kvůli které je zúžen jeden jízdní pruh na jedné z hlavních silnic směrem k dálnici D8.

Téměř 80 milionů korun se chystá prozatím investovat na Děčínsku a Šluknovsku krajská Správa a údržba komunikací. Některé z nich vedou přímo centry měst a budou tak pro řidiče obzvláště nepříjemné. To platí například pro průtah Rumburkem, tedy Pražskou a Jiříkovskou ulici. Tam by se podle předběžných plánů mělo začít pracovat v červnu až v srpnu, kraj za opravu zaplatí přes dvacet milionů korun. „U většiny akcí je nyní finalizováno uzavření smluv o dílo, není tedy možné více upřesnit termín realizace vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitelé si teprve žádají o zvláštní užívání a povolení uzavírky s případným určením objízdných tras,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.

Podobně velkou nepříjemností bude také rekonstrukce, do které se Správa a údržba silnic pustí v Děčíně, kde plánuje opravit silnici na Labském nábřeží a v ulici Předmostí od kruhového objezdu u Tesca až do Přípeře. Labské nábřeží je jednou z nejvíce vytěžovaných ulic ve městě, slouží především pro cesty z levobřežního centra města do pravobřežního centra.

Těžkosti budou čekat také na turisty projíždějící národním parkem, kraj se letos chystá na opravu silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi. Návštěvníci regionu, ale nejen oni, se musí již několik týdnů vydávat při cestě do Bynovce nebo na Labskou stráň po dlouhé objížďce, v Kámenu totiž opravují kanalizaci. Hotovo by mělo být po letních prázdninách.

Nový asfalt dostanou také silnice z Nové Olešky na Starou Olešku, z Kerhartic do Veselého nebo ze Šluknova do Království.