Příchod jara přinesl návrat stavebních strojů. Jako první vyjely na děčínský Nový most, který musel být kvůli havarijnímu stavu uzavřen o týden dříve, než si Ředitelství silnic a dálnic naplánovalo. Se severní částí mostu by měla být Skanska hotova do konce června, následně se vrátí na jižní most, kde bude pokračovat v na podzim zahájené rekonstrukci. „Po jejím dokončení by měl mít most životnost, pokud budeme hovořit o svrchní obrusné a ložní vrstvě, nejméně patnáct let,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.