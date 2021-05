Uzavření nábřeží nepřinese komplikace jen řidičům, ale také místním podnikatelům. V neprůjezdném úseku, do kterého podle dopravních značek smí jen auta stavby a autobusy, je několik restaurací, kavárna nebo půjčovna raftů a kol. „Lepší načasování než přes celou turistickou sezonu si vybrat nemohli. Doteď jsme museli mít zavřeno, protože nám stát zakázal otevřít. Když jsme se začali chystat na otevření, tak přijedou stavební stroje,“ rozčiluje se majitelka Kafe na mapě Jana Víchová. Ta například neví, zda k ní bude moci jezdit zásobování a zda se do její kavárny dostanou zákazníci.

Výkop totiž přiléhá k chodníku, u kterého Kafe na mapě je. „Prakticky nikdo se s námi nebavil. Jen nás obešel stavbyvedoucí a dal nám nějaký rozpis, z kterého příliš chytří nejsme,“ dodává Víchová. Podle informací zveřejněných magistrátem bude pravděpodobně nejnáročnější období od 21. června do 8. července, kdy po Labském nábřeží nebudou moci jezdit ani autobusy.

Silnice tak bude zcela neprůjezdná. Kromě toho levobřežní část Děčína přišla i o jedno z parkovišť, na to pod Tyršovým mostem není možné kvůli zákazu vjet. To by se ale mělo podle náměstka primátora Tomáše Brčáka změnit, po dobu výkopů by měl být zrušen jednosměrný výjezd z parkoviště směrem na Přípeř a mělo by být možné jím jezdit oběma směry.



Potíže ale stavba dělá i řidičům pohybujícím se po městě. Už dopoledne byla například u kruhového objezdu pod Novým mostem kolona táhnoucí se až do poloviny Zámeckého rybníka. Takto dlouhé kolony zde přitom bývají nanejvýš v dopravních špičkách, nikoli v sedlech. „Chápu, že pro řidiče bude znamenat tato uzavírka komplikace, nicméně rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této lokalitě je nutné provést, je stará sto let a hrozí na ní havárie,“ řekl k technologicky náročné rekonstrukci primátor Jiří Anděl.

Stavební firma by opravovaný úsek vedoucí od prostranství u ferraty až téměř k Tyršovu mostu měla dokončit do konce srpna. Na rychlost jejích prací je navíc navázaná další významná oprava, Ředitelství silnic a dálnic se musí pustit do rekonstrukce Nového mostu, která vyjde na 60 milionů korun. Děčínská radnice se ale se státním správcem silnic domluvila, že nezačne dříve, než bude znovu plně průjezdné Labské nábřeží.



Například v pondělí 3. května dopoledne dělníci pouze odfrézovali asfalt a po valnou zbývající část dne zde nikdo nepracoval. „Budeme stavbu monitorovat, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům. Zajistíme také to, aby na Labské nábřeží mohli zajíždět rezidenti nebo zásobování tak, aby to co nejméně zasáhlo běžný život,“ dodal náměstek primátora Tomáš Brčák, který má na starosti právě rekonstrukce ve městě.