Trpělivostí se musí obrnit řidiči mířící hlavně ve špičce po Novém mostě v Děčíně směrem do Podmokel. Tvoří se tu kolony, ve čtvrtek 12. září tu totiž Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou výtluků. Pustilo se také do dalších míst po Děčíně.

Frézování probíhá na Novém mostě ve směru do Podmokel, na Kamenické ulici u Albertu ve směru do centra a také na kruhovém objezdu na Litoměřické ulici u hasičské stanice. Oprava výtluků bude pokračovat i v Podmokelské, Pivovarské a Teplické ulici a hotovo by mělo být do čtvrtka 26. září. „Investor město předem o zahájení oprav bohužel neinformoval,“ uvedlo město Děčín na své facebookové stránce.

