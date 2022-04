S několikaměsíční dopravní komplikací musí od 11. dubna počítat lidé žijící na ulici 28. října v Děčíně. Vodárenská společnost zde začne s výměnou vodovodu a kanalizace, které jsou podle jejího vyjádření v tak špatném stavu, že místy hrozí i propady silnic.

Na výměnu potrubí dojde mezi křižovatkami s Hálkovou ulicí a ulicí Čsl. armády. Pro místní obyvatele to znamená omezení dopravy a parkování. Během prací budou jednotlivé úseky pro dopravu zcela uzavřeny. Hotovo by mělo být do 13. listopadu.