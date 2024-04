FOTO, VIDEO: Cestu do děčínské zoo komplikuje oprava vodovodu a kanalizace

Až do konce října bude Severočeská vodárenská společnost vyměňovat v Žižkově ulici a v přilehlých ulicích v Děčíně vodovod a kanalizaci. To zkomplikovalo kromě jiného i přístup do zoologické zahrady.

V Žižkově ulici v Děčíně opravují vodovod a kanalizaci. | Video: Deník/Alexandr Vanžura