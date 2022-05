Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem, oznámilo zahájení prací pouhý jeden den předem. Během rekonstrukce, která je rozdělena na etapy, bude vždy v opravovaném úseku doprava řízena kyvadlově. Práce na 2,69 kilometru dlouhém úseku by měly být hotové do konce června a stát by za ně měl zaplatit necelých 28 milionů korun.