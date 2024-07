Stavební práce by měly začít v pondělí 15. července a měly by trvat do konce srpna, kdy bude alespoň tato část Teplické ulice po několika letech konečně opravená. Po dobu rekonstrukce bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, kterým se bude jezdit kyvadlově a dopravu budou řídit semafory. Částečně se bude jezdit také po chodníku, kde bude prostor pro chodce oddělen od silnice betonovými panely.

