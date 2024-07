Právě stísněnost tohoto místa komplikuje opravu, stroje i lidé mohou k sesuvu přistupovat pouze od silnice. „V místě opravy řidiči projíždí pouze jedním pruhem a částečně se jezdí i po chodníku. Jeho část pro chodce je od silnice oddělena kvůli bezpečnosti betonovými panely,“ uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil s tím, že dopravu řídí kyvadlově semafory. Hotovo by pak mělo být do konce letošního srpna.

Právě nevhodné nastavení intervalu semaforů způsobovalo na začátku týdne největší problémy. Na projetí měli řidiči velmi málo času, a tak se ranní kolona protáhla až do Bynova, ucpaná silnice byla také v opačném směru. „Ráno jsme stáli až u pošty v Podmoklech,“ postěžovala si jedna z řidiček. Poštu přitom dělí od opravovaného místa téměř jeden a čtvrt kilometru. Do Bynova je to pak násobně dál.

Největší problémy se semafory se ale podařilo poměrně brzy odstranit. „Dneska už to bylo výrazně lepší. Zdržení bylo asi patnáct dvacet minut, což není nic hrozného,“ říká další řidič, který po Teplické denně jezdí. Přiměřené zdržení je vidět také online v nástrojích pro sledování polohy autobusů. Krajské i městské spoje si při projetí místem opravy připíšou i během špičky zpoždění zpravidla několik minut, nejvýše kolem deseti.

ŘSD mělo se sesuvem u Stroj-Unionu poměrně velké problémy, nedařilo se mu totiž sehnat firmu, která by problematické místo opravila. „Výběrové řízení pro nezájem dodavatelů bohužel opakujeme v případě Stroj-Unionu počtvrté, protože dvakrát nebyla podána v otevřeném poptávkovém řízení žádná nabídka, ve třetím výběrovém řízení nakonec odmítl vybraný dodavatel podepsat smlouvu s odůvodněním na nedostupnost kapacit,“ odpověděl před časem čtenáři Deníku na dotaz ředitel chomutovské správy ŘSD Petr Vacek. Původně správce státních silnic počítal s tím, že sesuv alespoň provizorně opraví během dubna a května.

Pro ŘSD je oprava sesuvu u Stroj-Unionu velmi důležitá, stejně jako vyřešení propadu na Teplické ulici jen o několik stovek metrů dál ve směru na Jílové. Pokud by se tyto problémy nepodařilo vyřešit, nebylo by možné spustit velkou opravu mostu v Mojžíři na okraji Ústí nad Labem. Po Teplické totiž povede hlavní objízdná trasa za uzavřenou silnici v údolí Labe, což přinese dalších více než 10 tisíc vozidel denně.

