Nyní tak probíhá již čtvrté výběrové řízení, v jehož úspěch ŘSD věří. Původně správce státních silnic počítal s tím, že sesuv alespoň provizorně opraví během dubna a května, kvůli neúspěšným tendrům je nyní jasné, že se ani tento termín nepodaří dodržet. Nyní ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že oprava začne v červnu či červenci.

Situace je komplikovaná také u čerstvějšího problému na Teplické ulici, u velké kaverny nedaleko bývalého Kovočasu. Kvůli propadu je zde doprava svedena do jednoho pruhu a auta musí jezdit kyvadlově. „Zde řešíme možnost odstranění závady bez stavebního povolení,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Pokud by správce státních silnic musel absolvovat stavební řízení, samotnou opravu by to výrazně oddálilo.

Daleko větším problémem než povolení jsou ale majetkové poměry. Propad totiž způsobila kanalizace, u které není jasné, komu patří. Tradiční vlastníci inženýrských sítí prověřovali ve svých archivech, zda některému z nich nepatří. Zatím ale bezvýsledně. Přesto ale ŘSD počítá s brzkou opravou i v případě, že se majitele zborcené kanalizace najít nepodaří. Pro tento případ připravuje jednoduchý projekt, podle kterého by oprava měla začít v srpnu letošního roku.

Problematická místa na Teplické ulici v Děčíně se projevují také na rekonstrukci přibližně dvacet kilometrů vzdáleného mostu v Mojžíři v Ústí nad Labem. S jeho opravou, která je naplánovaná od poloviny letošního roku, totiž nebude možné začít dříve, než budou problematická místa v Děčíně opravená. Teplická bude totiž po dobu uzavírky silnice údolím Labe sloužit jako jedna ze dvou objízdných tras. Tou druhou bude pravobřežní silnice, kde bude nutné přerušit po dobu opravy mostu v Mojžíři rekonstrukci kanalizace na Litoměřické ulici v Děčíně, pokud by došlo u těchto dvou staveb ke kolizi termínů.

