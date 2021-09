Město se po rekonstrukci vodovodu a kanalizace dostalo do sporu s investorem stavby Severočeskou vodárenskou společností. Požadovalo totiž vydláždění chodníků žulovou dlažbou. S tím ale SVS nesouhlasila. Děčín nakonec ale uspěl a z dlažby tak budou nejen chodníky, ale i parkovací místa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.