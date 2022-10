O týden dříve než bylo původně plánováno začala oprava propustku nad Ostružníkem na Maxičkách. Kvůli tomu bylo nutné zcela uzavřít silnici na Maxičky mezi křižovatkou s hlavní silnicí na Sněžník a samotnou děčínskou městskou částí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Objízdná trasa vede po provizorní cestě okolo bývalého hotelu a doprava na ní je řízena semafory. Uzavírka omezuje také městskou autobusovou dopravu. Spoje nemohou zajíždět až do Maxiček, končí tak ve stanici Zotavovna, která dočasně slouží jako točna. Oprava propustku by měla být hotová do poloviny listopadu letošního roku.