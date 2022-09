Hotovo by mělo být, pokud to dovolí počasí, do čtvrtka 29. září a o den později by měl být most kompletně otevřený, s přibližně měsíčním zpožděním. "Most byl v horším stavu, než bylo možné ze sond zjistit. Na severním i jižním mostu bylo více kaveren, které bylo nutné vyplnit epoxidem a tak je stabilizovat. Na rampě směrem k hasičské zbrojnici jich bylo tolik, že jsme zvolili náhradu výměny celých betonových bloků," vysvětlil mluvčí společnosti Skanska Ondřej Šuch.