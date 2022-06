Problémy se vyskytly především na sjezdu z mostu ke kruhovému objezdu u čerpací stanice Benzina. „Na severní rampě odbouráváme vyrovnávací betonové vrstvy na místech poruch diagnostikovaných laboratorním průzkumem. Zjištěním těchto nečekaných poruch tak dochází k mírnému posunu termínu dokončení rekonstrukce, a to do konce června,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem opravy.

Vybouráním betonu po odhalení poruch ale práce teprve začaly. „Bylo nutné do míst, kde se problémy vyskytly, umístit novou výstuž a nové kotvení. A následně to znovu zabetonovat,“ popsal postup na sjezdové rampě stavbyvedoucí Jiří Plašil.

Po dokončení oprav na severní části, tedy té výše po proudu Labe, se přesunou stavaři na jižní část. I tu bude nutné kvůli návratu stavebních strojů na několik měsíců uzavřít. „Proběhne tedy rekonstrukce trasy přibližně od poloviny jižního napojení, jižní estakády a jižní rampy. I zde dojde během prací k úplné uzavírce celé jižní části mostu ve směru na Českou Kamenici,“ potvrdila Zikešová.

Po dobu uzavírky povede objízdná trasa po severní části mostu, což bude znamenat dopravní komplikace. Řidiči jedoucí z Podmokel na Staré Město, do nákupního areálu nebo dál do Boletic totiž nebudou moci sjet po rampě u čerpací stanice. Budou moci jet přes město, případně se otočit na Benešovské ulici a vyrazit zpět. „V případě, že neodhalíme další nepředvídatelné poruchy, kompletní stavební práce chceme mít hotové do konce srpna,“ doplnila mluvčí ŘSD.

Ředitelství silnic a dálnic se pustilo do opravy Nového mostu loni na podzim po mnoha letech stížností řidičů i radnice. Kvůli špatně provedené izolaci při rekonstrukci před necelými patnácti lety se totiž v této části autostrády tvořily velmi hluboké výmoly. Navíc oproti jiným silnicím i velmi rychle, takže často zaskočily řidiče i silničáře, kteří je nestihli označit. A tak o proražené pneumatiky nebyla nouze.

Na estakádě proto byla snížena rychlost, ale ani to příliš nepomohlo. Letmé výspravy zpravidla nic neřešily, díra byla na silnici během několika týdnů znovu, navíc se v jejím okolí povalovaly kusy vytlučeného asfaltu. Nakonec byl most v tak špatném stavu, že jej Ředitelství silnic a dálnic muselo uzavřít o týden dříve, než předpokládalo. Za jeho rekonstrukci by měl dát správce dopravní infrastruktury přibližně 70 milionů korun.