V úterý 15. března by měla začít druhá etapa opravy Nového mostu v Děčíně. Po jižní části, kterou Ředitelství silnic a dálnic opravilo loni na podzim, přijde nyní na řadu severní část důležitého přemostění.

Oprava Nového mostu v Děčíně. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Tedy ta ve směru do Podmokel, která bude zcela uzavřená a provoz bude obousměrně veden po již opravené části. Celkové náklady na rekonstrukci části mostu, která byla v havarijním stavu a kvůli výmolům byla pro řidiče nebezpečná, by měly dosáhnout 73 milionů korun a hotovo by mělo být nejpozději do konce května.