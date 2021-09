Už tak hodně vytížené místo bude několik měsíců plné omezení a objížděk. „Projíždím tam každý den. Výtluků a děr je tam opravdu hodně, a když se opraví, za chvíli je jinde. Je dobře, že se udělá kompletní oprava,“ přivítal start renovace mostu Michal Čížek. Podobně mluví i další Deníkem oslovení lidé z Děčína. „Ať už se to opraví, je to ve špatném stavu,“ přidal se Lukáš Krejčík.

Rekonstrukce začne v pondělí 6. září. Pracovat se bude na izolaci mostovky, vyrovnávacích vrstvách, opravovat se budou také zjištěné závady na mostní konstrukci, nový bude asfaltový povrch. Opravu provede firma Skanska, stát má 72,3 milionu korun, celkem se bude pracovat na 25 000 metrech čtverečních. Pracovat budou dělníci také na nájezdech a sjezdech.

„Technický stav tohoto vytíženého úseku s vyšším podílem nákladní dopravy již vyžaduje nutnou rekonstrukci,“ potvrdil Vít Plechatý z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které silnici spravuje.

Zdroj: Youtube

Renovace bude rozdělena do dvou etap. Ta první začne 6. září a skončit má v listopadu. Druhá část by měla začít příští rok v březnu a skončit v květnu 2022. Opravy navážou na práce na Labském nábřeží, ty mají skončit 5. září.

Nejdříve se bude opravovat část jižní estakády mostu. A to úsek od sjezdu na Staré Město po Benešovskou ulici včetně nájezdu na Kamenickou ulici. „Pro Děčín je toto významná stavba, která na dlouhou dobu ovlivní dopravní situaci v Děčíně,“ uvedl primátor Jiří Anděl.

V Děčíně začne 6. září rekonstrukce Nového mostu. Mapka ukazuje, kde všude se bude opravovat.Zdroj: ŘSD

V Děčíně začne 6. září rekonstrukce Nového mostu. Na mapce jsou vyznačeny objízdné trasy.Zdroj: ŘSD

Druhá etapa se týká severní části, což je severní rampa, severní estakáda, severní napojení a severní most přes nádraží. Během oprav budou úseky, na kterých se bude pracovat, uzavřeny. Objízdné trasy povedou vždy po částech mostu, kde se nebude stavět. První bude tedy uzavřena jižní část mostu a objízdná trasa povede po severní části, a to obousměrně.

A jaké konkrétní komplikace na řidiče v první etapě čekají? „Řidiči, kteří pojedou z Podmokel, dojedou až ke sjezdu na Staré Město, po němž budou moci sjet. Pokud nechtějí sjet, protože pokračují například na Benešov nad Ploučnicí nebo Liberec, budou muset na začátku mostu využít objízdnou trasu na severní straně mostu, kam přejedou. Uzavřen bude směrem od Ústí nad Labem také přejezd nad kruhovým objezdem u Lidlu – auta jedoucí od Ústí budou muset sjet na kruhový objezd,“ popsal děčínský magistrát.

„Pokud pojedou řidiči od Benešova nad Ploučnicí či od Liberce, nic se pro ně v první etapě nemění, přejedou Nový most do Podmokel jedním jízdním pruhem, budou moci sjet v polovině mostu na kruhový objezd na Staré Město nebo k rybníku a budou moci využít bez omezení i Vilsnickou spojku směrem na Ústí nad Labem. Řidiči, kteří pojedou ze Starého Města, nebudou moci najet na Nový most směrem na Benešov či Liberec, ale pouze směrem na Podmokly. Tudy je také vedena oficiální objízdná trasa směrem Liberec či Benešov nad Ploučnicí s tím, že sjedou z Nového mostu a přes kruhový objezd u Tesca se na něj zase vrátí,“ zveřejnilo možnosti vedení města.

„Protože bude uzavřen i nájezd z Nového mostu na Kamenickou ulici, veškerá doprava bude vedena z Nového mostu na Benešovskou ulici a odtud následně Lipovou ulicí na Kamenickou. Právě Kamenická ulice bude v dolní části částečně neprůjezdná,“ přiblížil magistrát.