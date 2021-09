/FOTO/ Odfrézovat, odstranit starou izolaci a zjistit stav betonové konstrukce. Rekonstrukce části děčínského Nového mostu, která byla již několik let v dezolátním stavu, pokračuje od začátku září druhým týdnem.

Na děčínském Nové mostě pokračuje oprava jeho části. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Dohromady opraví stavební firma dva a půl hektaru povrchů nejen na samotné estakádě, ale také na sjezdech z ní. Renovace je rozdělena do dvou etap. Ta první začala 6. září a měla by skončit v listopadu. Druhá část by měla začít příští rok v březnu a skončit v květnu 2022. Za rekonstrukci části nejdelšího přemostění Labe v Česku zaplatí Ředitelství silnic a dálnic 72,3 milionu korun.