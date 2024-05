Centrální komise opravu Kozí dráhy do Krupky neschválila, začne se s ní i tak

Rozpadající se pražce, chybějící matky u kolejí nebo i samotné koleje. Stav Kozí dráhy od Telnice směrem na Jeníkov je v současné době tak špatný, že na ni Správa železnic nemůže pustit vlaky. Minimálně v části tohoto úseku by se to mělo ještě letos změnit. Podle správce železniční infrastruktury by měla být trať sjízdná z Děčína až do Krupky do konce letošního třetího čtvrtletí.

Kozí dráha v Telnici a v Bohosudově. Video z února 2023 | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Pokud se opravu podaří dotáhnout, měla by se trasa vlaků jezdících po Kozí dráze prodloužit o přibližně osm kilometrů a čtyři zastávky. „Nově tak stanice Unčín přiblíží cestující k hradu Kyšperk, stanice Bohosudov zastávka poskytne napojení na lanovou dráhu na Komáří vížku a stanice Krupka město bude novou možností, jak navštívit památkovou zónu, hrad Krupka, naučnou stezku Po stopách horníků, hornickou kulturní krajinu i štolu Starý Martin, která je součástí světového dědictví UNESCO,“ vysvětluje místostarosta Krupky Rostislav Kadlec. Právě Krupka patří mezi obce, které společně s krajem dlouhodobě prosazují obnovení provozu na trati, která spojuje východní Krušnohoří s Děčínem. Původně média hovořila o tom, že o opravě rozhodla centrální komise ministerstva dopravy, která rozhoduje o velkých investicích. „Centrální komise ministerstva dopravy tuto opravu neschválila. A ani nemohla, neboť jí zatím nebyla předložena,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. IPhone nahlásil nehodu u Studánky. Zalarmoval hasiče, policisty i záchranáře Přesto by se v nejbližších měsících mělo s opravou, na kterou kvůli rozvoji cestovního ruchu dlouhodobě tlačí kraj, začít. Správě železnic se totiž podařilo najít potřebné peníze tak, aby se do opravy mohla pustit bez schválení centrální komisí. Pravděpodobně se jedná o peníze, které se podařilo ušetřit na jiné opravě. Navíc kraj hrozil SŽ za její mnohaletou nečinnost, za kterou v minulosti dostala i pokutu, žalobou. „Na opravu úseku Telnice – Krupka město již chystáme podklady pro zadávací řízení a pokud se bude situace nadále vyvíjet podle předpokladů, skončí práce na tomto úseku ve třetím čtvrtletí. Předpokládané náklady jsou zhruba 50 milionů korun,“ řekl Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Tato částka je výrazně nižší, než o jaké Správa železnic mluvila v minulosti, kdy operovala s částkou okolo 350 milionů korun. Úsek, který by chtěla začít opravovat letos, je ale výrazně kratší a Kozí dráha stále nebude sjízdná celá. Nynější opravy navíc nezahrnují ani opravu úseku mezi Děčínem a Telnicí, kam mohou dnes kvůli únosnosti trati pouze malé motoráky. Nemohou na ni vjet ani osobní vlaky vedené lokomotivou, ani těžké nákladní vlaky, které zde v minulosti běžně jezdily. Přitom po nákladní přepravě byla mezi dopravci poptávka, mluvilo se například o svozu dřeva z úbočí Krušných hor. Radarová kauza: Hezky voněla, řekl do protokolu o obžalované jeden ze svědků Právě zastávka Krupka město je důležitá pro krupskou radnici. Turisty tak vlaky přivezou nejen pod dolní stanici lanovky na Komáří Vížku, ale také až do regionu zahrnutého do UNESCO. Tím ale kraj nechce s obnovou alespoň turistického provozu na této trati skončit. „Dalším naším cílem bude propojení Kozí dráhy a Moldavské horské dráhy v nádraží Louka u Litvínova, které kraj přejímá do svých rukou,“ přiblížil další záměry náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má kromě jiného na starosti turistický ruch. Kozí dráha byla otevřena před 153 lety a prošly jí průmyslové i politické dějiny. Původně uhelná trať z Děčína do Chomutova v podhůří Krušných hor několikrát změnila kvůli těžbě uhlí délku i trasu, jeden z jejích nejkrásnějších úseků vedl pod zámkem Jezeří. Od roku 1961 se jezdilo z Děčína po Oldřichov u Duchcova, v roce 2007 se přestala objednávat doprava. Následně se dočasně vrátily turistické vlaky, jejichž provoz ale zastavil sesuv svahu nad tratí v Děčíně. Znovu začaly po trati jezdit vlaky mezi Děčínem a Telnicí před dvěma lety. Mohlo by vás také zajímat: V Křešicích má vyrůst téměř hektarová továrna, některým místním se to nelíbí Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

