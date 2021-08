S ohledy na termíny je ale zřejmé, že se druhý říjnový víkend nebudou moci uskutečnit ve vlaku oslavy 150 let existence této podkrušnohorské železnice.

O tom, že ještě v pátek podepíše zadávací podmínky tendru, mluvil minulý týden při slavnostním spuštění provozu opravené trati na Šluknovsku oblastní ředitel SŽ Martin Kašpar. A skutečně se tak stalo, ještě v pátek se výběrové řízení objevilo ve věstníku veřejných zakázek. Cenu za úsek mezi Děčínem a Telnicí na Ústecku odhadla SŽ na 40 milionů bez daně z přidané hodnoty.

„Smlouva by mohla být uzavřena ve druhé polovině září, termín pro podávání nabídek je do 10. září. Záležet bude samozřejmě na průběhu celého řízení,“ přiblížil další postup Kašpar. Správce železniční infrastruktury počítá s tím, že by stavební firma letos zvládla alespoň část prací. Zbytek by měl být hotov příští rok do začátku turistické sezóny, kdy má mezi Děčínem a Telnicí začít jezdit nová turistická linka.

Je však jasné, že trať se ani v minimálním rozsahu nepovede opravit do začátku října, kdy proběhnou oslavy 150 let železnice. Podle Kašpara by na koleje vlaky mohly vyjet v průběhu listopadu, pokud vše půjde dobře a nezasekne se například kvůli odvoláním neúspěšných uchazečů samotné výběrové řízení. SŽ se bude snažit jednat s vítězem tendru, aby práce byly co nejrychlejší, ale některé technologické procesy, jako je například zrání betonu, urychlit nelze.

Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci), který má na starosti turistické vlakové linky, objektivní příčiny možného posunutí zahájení provozu chápe. Přesto i nadále počítá s tím, že se druhý říjnový víkend oslavy 150 let Kozí dráhy uskuteční. „Oslava s programem jednoznačně bude. Jestli bude ve vlacích, nebo s autobusy, to bude záležet na rychlosti prací na dráze,“ řekl Řehák s tím, že o posunu na pozdější termín zatím neuvažují. I kvůli tomu, že na konci října nebo v listopadu by oslavy mohlo překazit počasí.

Co všechno opraví

Při opravách se Správa železnic zaměří především na mostní stavby, hodně peněz bude stát také oprava železničního svršku. Navíc i tuto trať zasáhly červencové přívalové deště a přinesly další závady na mostech, kterých je na trati velká řada. „Je štěstí, že minimum trati je na dřevěných pražcích. Ale je potřeba vyměnit pražce na výhybkách v dopravnách a je porušená geometrie kolejí,“ vyjmenoval potřebné opravy regionální šéf SŽ.

Velkou položkou bude sanace skalního bloku, který se v Děčíně – Dolním Oldřichově začal rozpadat a jeho kusy spadly na trať. Kvůli tomu byla před šesti lety doprava mezi Děčínem a Telnicí zastavena.