Již jen několik týdnů zbývá do zahájení jedné z největších akcí Severočeské vodárenské společnosti na Děčínsku v letošním roce. Od léta začne s výměnou kanalizace a vodovodu na frekventované Litoměřické ulici na Starém Městě. „Jde o výměnu vodovodního potrubí v délce 582,5 metru a kanalizačního v délce 568 metrů. Práce by měly trvat do konce roku 2025,“ přibližuje blížící se rekonstrukci mluvčí SVS Mario Böhme.

Jako první začnou práce na křižovatce Rytířské a Litoměřické ulice u restaurace Corso, ty dopravu nijak zásadně neomezí. Na začátku prázdnin by se pak měly bagry zakousnout do samotné Litoměřické, která bude po dobu oprav v jednotlivých etapách neprůjezdná. Může ale nastat situace, kdy bude muset SVS na základě požadavku krajského úřadu práce přerušit a tím se celková doba rekonstrukce protáhne. „Požadované přerušení prací je odůvodňováno zbouráním a následnou výstavbou nového mostu v Mojžíři,“ vysvětluje Böhme důvody možného přerušení prací. S Litoměřickou se totiž počítá jako s jednou z objízdných tras během rekonstrukce mostu na silnici mezi Děčínem a Ústím nad Labem, kde je investorem Ředitelství silnic a dálnic.

Kudy přesně budou při uzavírce Litoměřické ulice jezdit auta zatím není jasné, objízdné trasy zatím město nestanovilo. Jisté je to, že pokud se řidiči nerozhodnou pro cestu do Ústí nad Labem po levém břehu Labe, budou muset projet skrz staroměstské sídliště. Podle čtyři roky starého sčítání dopravy projede denně Litoměřickou ulicí téměř 2500 vozidel, z toho téměř 500 těžkých motorových vozidel včetně autobusů. Kvůli průjezdnosti především kamionů mířících do boletické průmyslové zóny, kde jsou papírny nebo chemička, udělal děčínský magistrát pokusný průjezd Starým Městem. „Přestože se nejedná o investiční akci města, musíme se na ni dobře připravit. Zkoušku průjezdnosti jsme udělali zejména proto, abychom otestovali možnosti, kudy bude jezdit místní nákladní doprava, která zajišťuje zásobování firem a obchodů, “ uvedl náměstek primátora Ondřej Smíšek. Kamion postupně projel ulicemi Roudnická, Zelená, Růžová, Březová a po otočení na kruhovém objezdu u benzinové stanice ulicí Oblouková.

Omezení se dotkne nejen osobních aut a kamionů, ale také také městských a linkových autobusů. V současné době totiž po Litoměřické ulici jezdí městské linky do Nebočad a na Velkou Veleň, krajská pak míří do Těchlovic a dál do Ústí nad Labem a Chlumce. Jen linkových autobusů do Nebočad a z Nebočad tudy denně projede přibližně 90. Ty budou muset během rekonstrukce projíždět sídlištěm kolem školy.

