Po jarní a letní koronavirové pauze se Deník vrací k setkáním se starosty, na kterých probírají to, co je v jejich obcích a regionech trápí. V úterý 8. září zamířil Deník do Lipové, kde probíhala v podstávkovém domě debata se starosty ze Šluknovska. To dlouhé roky bojuje s těžkostmi ve zdravotnictví, debatovalo se také o cestovním ruchu a jeho přínosech pro Šluknovsko.

Zdroj: DeníkO potížích regionu diskutovali senátor Zbyněk Linhart, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář, předseda Dobrovolného svazku obcí a starosta Dolní Poustevny Robert Holec, starosta Vesnice roku 2019 lipovský Pavel Svoboda, starosta Rumburku Lumír Kus a místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda. Diskuze se zúčastnil také Jiří Rak, zástupce Destinační agentury České Švýcarsko.

On-line:

12.30 - Tímto končí beseda o problémech Šluknovska. Nejvíce jsme se věnovali zdravotnictví a cestovnímu ruchu. Děkujeme za pozornost.

12.25 - "Je důležité, aby s každou novou vládou nepadala doposud přijatá opatření. Neexistuje strategická státní politika na podporu cestovního ruchu," uzavírá debatu Jiří Rak.

12.20 - "Nyní se snažíme prodloužit turistickou sezonu do dalších míst. I proto, abychom více využili ubytovací nebo stravovací služby, které doposud měly přes zimu slabší měsíce. Připravujeme zimní nabídku, která ukáže, že je tu co dělat i v zimě. Minimálně, že je tu klid, že není třeba stát frontu na vyhlídkách, že jsou v dosahu aquaparky," má plány Jan Kolář.

12.19 - "Potřebujeme podporu nejen investiční, ale také projektovou. Bohužel náš kraj je v tomto velmi laxní. Navíc Ústecký kraj není homogenním, takže není možné postupovat při propagaci cestovního ruchu stejně na Šluknovsku jako na Chomutovsku," myslí si senátor Zbyněk Linhart.

12.15 - Jan Kolář z Krásné Lípy také předkládá plány: "Nedávno jsme zprovoznili trať pro vozíčkáře. Nyní dokončujeme další trať, která by měla propojit Lužické hory a Drážďany," uvedl.

Zdroj: Deník / Karel Pech12.10 - A co se chystá? "Připravujeme propojení Dolní Poustevny s Krásnou Lípou cyklotrasou, která bude využívat stávající infrastrukturu, ale částečně bude potřeba postavit i nové části. Druhým projektem je přeshraničí singltrek, který povede do Sebnitz a Neustadtu. Chtěli bychom vybudovat tak hustou síť tratí, že zde návštěvník zůstane alespoň na víkend. Zatím se jedná o přibližně 120 kilometrů tras. Otázkou je financování, kilometr singltreku stojí 400 a 600 tisíc korun. Je to něco, co by zase mohlo pozvednout Šluknovský výběžek a zájem o něj," prozradil Robert Holec, starosta Dolní Poustevny.

12.07 - "Šluknovsko a České Švýcarsko jsou regiony svou pestrostí srovnatelné s vyhlášenými horami jako jsou Krkonoše nebo Šumava. Má svým návštěvníkům opravdu co nabídnout," myslí si zástupce Destinační agentury České Švýcarsko Jiří Rak.

12.05 - Živá diskuze pokračuje. "Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko nepropaguje jednotlivosti, ale region jako celek. Cílíme přitom na vzdálenější místa. Stát neumí propagovat jednotlivé regiony a dostat návštěvníky na další zajímavosti. Czechtourism nepodporuje destinační agentury a sám to zajistit neumí. To, co dává Česká republika na turismus jako celek, dávají v Rakousku na propagaci jednoho údolí," říká senátor Zbyněk Linhart. "Žádná vláda, tuto nevyjímaje, nevnímala turistický ruch jako něco, co může přinášet užitek. Domácí cestovní ruch není už vůbec vnímaný jako něco, co přináší peníze do rozpočtů. Stát se věnuje nanejvýš VIP místům ze seznamu UNESCO nebo západočeským lázním," přidává Jiří Rak.

12.00 - "Lidé jezdí na jednodenní výlety bez ohledu na kapacity, protože jsme v dosahu velkých měst včetně Prahy, která je vzdálená dvě hodiny cesty. Z Drážďan je to hodina a čtvrt, Liberec nebo Ústí nad Labem jsou ještě blíž," přidává poznatek Jiří Rak z Destinační agentury České Švýcarsko.

Zdroj: Deník / Karel Pech11.57 - Starosta Krásné Lípy Jan Kolář chce cílit více na turisty, kteří zůstanou déle. "V oblasti cestovního ruchu si navzájem nejsme konkurenty. Pokud některá obec něco zprovozní, zpravidla na tom vydělají všichni. Víme, že bychom měli cílit na vícedenního návštěvníka, kterého bychom se měli snažit dostat mimo nejvíce vytížené lokality Českého Švýcarska," řekl.

11.55 - "Museli jsme také zrušit slavnosti. Co mne hodně mrzí, že jsme museli zrušit zápas mezi Dolní Poustevnou a starou gardou Sparty. Nyní jsme museli zrušit podzimní koncert Ewy Farné, protože se mělo jednat o vnitřní akci a vzhledem k situaci, která nyní panuje, není jasné, jak by se mohla konat," přidává pohled z Dolní Poustevny Robert Holec. "I my jsme solidárně zrušili všechny akce. Na poslední chvílí před vyhlášením nouzového stavu jsme ještě stihli Lipovskou zabijačku. Nejhorší byla nejistota, kam se budou jednotlivá opatření posouvat. Například Dřevák nás stojí 200 tisíc korun a my si nemůžeme dovolit takové peníze vyhodit z okna," pokračoval Pave Svoboda, starosta Lipové.

11.50 - Jak zasáhla koronavirová epidemie kulturní události? "Mohli jsme uspořádat Den Českého Švýcarska, který je tradičně na konci prázdnin. Trochu nás omezení zasáhla v červnu, kdy jsme chtěli oslavit 150 let od povýšení na město. To jsme museli přesunout na Den Českého Švýcarska. Je vidět, že lidé mají po podobných akcích hlad," uvedl Jan Kolář, starosta Krásné Lípy. "Souhlasím, hlad byl určitě velký. Dělali jsme několik menších akcí, které jsme pořádali v zahradě kulturního domu. Takto jsme se snažili nahradit slavnosti, které navštěvují až čtyři tisíce lidí," přidal se Lumír Kus, starosta Rumburku.

11.40 - "I díky tomu, že jsme loni vyhráli Vesnici roku, se návštěvnost Lipové výrazně zvýšila. Platí to ale až od července, což vidíme i na návštěvnosti informačního centra. Zatím tak hodnotíme letošní rok jako úspěšný. Chybí nám tu ale ubytovací kapacity," vidí Pavel Svoboda, starosta Lipové.

Zdroj: Deník / Karel Pech11:30 - Začíná druhá část debaty se starosty, ta se bude věnovat cestovnímu ruchu. "Léto bylo letos výrazně turisticky silnější, než předchozí roky. Přispělo k tomu pravděpodobně i doporučení vlády, aby lidé trávili dovolenou v tuzemsku. Výrazně ale ubyli návštěvníci ze zahraničí, báli si dorazit i Němci. Očekáváme ale, že podzim bude návštěvnicky slabší," řekl na úvod šéf Destinační agentury Českké Švýcarsko Jiří Rak.

10.58 - "Já beru konkurenci jako živnou půdu ekonomiky. Platí to i v případě zdravotnictví. To, že my nejsme schopni dát zdravotníkům stejné podmínky u nás jako mají v Německu, je jen naše ostuda," konstatuje Robert Holec, starosta Dolní Poustevny, o odchodu českých zdravotníků do Německa.

10.55 - Starosta Krásné Lípy Jan Kolář nabízí další pohled. "Nabídnout pěknou ordinanci nestačí. Protože co nabídneme jeho partnerce nebo partnerovi, jeho dětem. Vidíme to již u absolventů středních škol, kteří se mnohdy nevrací po střední škole do regionu," myslí si.

10.50 - Robert Holec z Dolní Poustevny vysvětluje, jaká je situace v jeho regionu. "Zubaře naštěstí máme. Stejně tak praktického lékaře i dětské oddělení," říká. "V budově obecního úřadu máme kromě jednoho dne každý pracovní den praktického lékaře. To je pro nás důležité. Zubaře tu nemáme, já jezdím do Mikulášovic. Ale to je asi na malých vesnicích normální, že se jezdí jinam. Nemůže být všude zubař. Do dvou let bychom tu ale mohli mít gynekoložku, paní doktorka nyní čeká na atestace," přidává se starosta Lipové Pavel Svoboda.

10.42 - "Situace je tragická, především u zubařů. Na Šluknovsku je jen 6 z 23 zubařů v předdůchodovém věku, z oněch šesti jsou tři starší 54 let. Nám se povedl v Krásné Lípě malý zázrak, kdy jsme sehnali dva mladé zubaře. Ale stálo nás to na přípravě prostor pro ordinaci dva miliony korun," uvádí v diskuzi Jan Kolář, starosta Krásné Lípy. "Stálo by za úvahu jestli se nevrátit k tomu, co kdysi bylo. Tedy k umístěnkám. Jsme na tom podobně jako Vilémov, jezdí k nám primář dětského oddělení z Rumburku. Praktický lékař je u nás jedno odpoledne a to jen díky tomu, že si u nás postavil dům. Stejně jako jinde hradíme provoz ordinace, která je v budově obecního úřadu," řekl Roman Forfera z Rybniště.

Zdroj: Deník / Karel Pech10.40 - Jak je to na Šluknovsku s praktickými lékaři a zubaři? "Praktického lékaře máme jen jednoho, je to paní doktorka středního věku. Dětského lékaře řešíme ve spolupráci s Lužickou nemocnicí. Snažíme se zdravotní péči udržet. Odpouštíme nájemné, opravujeme ordinace. Aby neměli lékaři důvod odcházet. Bohužel se nepodařilo udržet zubaře. Někteří mí rodinní příslušníci jezdí za stomatologem do Prahy nebo do Trutnova," říká Zdeněk Černý z Vilémova.

10.30 - "Povinnost zajistit zdravotní péči mají z pohledu zákona pojišťovny, tu politickou ale mají kraje. Stačí se podívat, jak to funguje v Libereckém kraji, kde velmi rychle vyřešili problémy ve frýdlantské nemocnici, kterou začlenili do krajských struktur. Zdůrazňuji ale, že nositelem povinnosti zajistit péči jsou pojišťovny," přidává svůj názor Robert Holec, starosta Dolní Poustevny.

10.25 - "Obce by neměly vůbec zajišťovat nemocnice, to by měla být záležitost kraje nebo ministerstva zdravotnictví. Kraj si bude muset nastavit, jak bude do svých nemocnic investovat. Rumburská potřebuje okamžitě sto milionů, je potřeba vybudovat akutní příjem," myslí si Pavel Svoboda, starosta Lipové.

10.20 - Senátor a místostarosta Zbyněk Linhart zkritizoval včerejší usnesené krajského zastupitelstva, které schválilo přijetí úvěru 1,5 miliardy. Třetina těchto peněz má zamířit právě do rumburské nemocnice. "Je to klasická předvolební akce, takových usnesení mohou přijmout, kolik chtějí. Když se podíváte do podkladů tohoto usnesení, tak uvidíte, že Lužická nemocnice má přijít na řadu v letech 2024 - 2025, tedy až v tom dalším volebním období," uvedl Linhart.

Zdroj: Deník / Karel Pech10.15 - Podle senátora Zbyňka Linharta by nemocnice v regionu měla být schopna zachytit alespoň polovinu případů. V současné době totiž všechny vážnější případy musí převážet do Děčína nebo do České Lípy. V Lužické nemocnici nefunguje například akutní chirurgie.

10.11 - Kromě negativ nabízejí diskutující i pozitivní zkušenosti. Šéf destinační agentury Jiří Rak zmínil, že před mnoha lety neúspěšně hledal pro svou maminku v Praze, kde bydlela, místo v domově pro seniory. V Krásné Lípě jej našel téměř okamžitě. Diskutující se shodují na tom, že lidé pracující ve zdravotnictví dělají vše, co je v jejich silách. Bohužel jich je ale málo a jsou přetížení.

10.09 - "Já bohudík žádnou osobní zkušenost nemám. Sice tu dostupnost lékařské péče je, ale fakticky se k odbornému lékaři kvůli jejich nedostatku nedostanete. Je to ale obecný problém," uvedl senátor Zbyněk Linhart.

10.07 - Se špatnou zkušeností s rumburskou nemocnicí se přidal starosta Vilémova Zdeněk Černý, který před několika lety řešil zlomeninu svého otce. Ten nakonec skončil na operaci v Ústí nad Labem.

10.05 - "Poslední zkušenost se zdravotnictvím je špatná. Nedávno jsme museli volat k mamince sanitku, lékař ani neváhal a okamžitě volil převoz do Děčína. To mluví o všem. Je to daleko, navíc ta sanitka pak v regionu chybí. Zdravotnictví je potřeba změnit v celé republice, především úhrady," říká starosta Lipové Pavel Svoboda. "Pokud bych potřeboval zdravotní péči, muse bych přes kopečky do vnitrozemí," přidává se starosta Rumburku Lumír Kus.

10.01 - Všechny přítomné přivítal šéfredaktor Deníku v severních Čechách Vladimír Mayer. Do podstávkového domu v Lipové dorazili starostové ze Šluknovska, mezi kterými jsou také starosta Krásné Lípy Jan Kolář, starosta Rumburku Lumír Kus nebo starosta Dolní Poustevny Robert Holec. A hned se začalo debatovat o zdravotnictví.

Zdroj: Deník / Karel Pech10.00 - Diskuze starostů a osobností ze Šluknovska právě začíná.

9.50 - Debatovat se bude jistě také o cestovním ruchu, o jeho přínosech pro Šluknovsko, ale také rizicích, která může velký a nerovnoměrný příval turistů. způsobit.

9.30 - První hosté debaty už přijíždějí. Diskutovat dnes budou senátor Zbyněk Linhart, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář, předseda Dobrovolného svazku obcí a starosta Dolní Poustevny Robert Holec, starosta Vesnice roku 2019 lipovský Pavel Svoboda, starosta Rumburku Lumír Kus a místostarosta Jiříkova Jindřich Jurajda. Diskuze se zúčastní také zástupce obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko.

9.00 - Šluknovsko dlouhé roky řeší potíže ve zdravotnictví. Nemocnice se několik let potácela na propastí, chybí praktičtí i odborní ambulantní lékaři. Stará se stát dostatečně o systém zdravotnictví nebo v této záležitosti totálně selhal? Také o tom bude dnes v Lipové řeč.