ON-LINE: Sledujte s námi, jak se volí do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji

Ústecký kraj - O 14 poslaneckých míst má v Ústeckém kraji zájem 565 registrovaných kandidátů na soupiskách 24 stran a uskupení. Kdo uspěje?

Ilustrační fotoFoto: Deník

Dnes a zítra si zvolíme své nové zástupce do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Sledujte s námi průběh voleb v Ústeckém kraji, v jeho městech i malých obcích. V terénu máme desítky redaktorů, kteří budou situaci sledovat až do úplného sečtení hlasů. To se předpokládá během sobotního večera.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 20. října od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

O letošních volbách se hovoří jako o velmi důležitých, dokonce přelomových. Mohou potvrdit odklon voličů od tradičních stran a podporu nových vizí či dokonce populistických uskupení. Sledujte s námi, jak lidé politikům znovu rozdají pomyslné karty.

12.10 – Volební místnosti se dnes otevřou ve 14 hodin. Urny, plenty, řádné označení… vše už má být vzorně připraveno.

Tak chystali volby na Teplicku a Litoměřicku:

12.00 - Vítáme vás u on-line přenosu regionálních Deníků z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Postupně vám přineseme zajímavosti a střípky z probíhajícího výběru poslanců v Ústeckém kraji, spoustu informací a samozřejmě i ohlédnutí za poslední podobnou příležitostí. Tou byly předčasné volby v roce 2013.