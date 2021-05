Iveta Krupičková nezpůsobila podle auditu městu žádnou škodu, stejně tak policie nezahájila s bývalou ředitelkou zámku trestní řízení. Státní zastupitelství navíc informovalo radnici, že podezření z hospodářských trestných činů, se kterým se na něj obrátila, bylo zjevně neodůvodněné. „Omlouváme se Ivetě Krupičkové za to, že jsme v reakci na personální výměnu ředitelky Zámku Děčín spojovali její odchod s informací, že z její strany došlo k řadě závažných pochybení,“ zveřejnil tento týden magistrát omluvu na svých webových stránkách.

O omluvu a očištění svého jména usilovala Iveta Krupičková již od jara 2019, kdy byla po dvanácti letech z čela děčínského zámku odvolána. „Dvakrát jsem městu posílala předžalobní výzvu. Nikdo ze mnou ale nepřišel a neomluvil se z očí do očí, ani mi zatím nepřišel žádný oficiální dopis. Jsem ráda, že se ukázalo, že ze mne sejmuli ten balvan a spousty lží. Pro sebe považuji za uzavřené,“ řekla Deníku po zveřejnění omluvy na webu Krupičková.

Podle náměstka primátora Martina Pošty je omluva za vystupování bývalého primátora Jaroslava Hroudy. „Je to omluva za výroky, kdy byla paní Krupičková dehonestovaná, kdy byla obviňována z trestných činů nebo z neodbornosti,“ uvedl Pošta s tím, že s tím nelze spojovat personální otázky. Sám Pošta patřil před změnami na děčínské radnici v průběhu loňského roku mezi velké kritiky odvolání Ivety Krupičkové, na jejíž stranu se postavila i veřejnost, například prostřednictvím petice. „Jsem rád, že rada takové usnesení přijala a veřejně se omluvila. Bereme to za povinnost a slušnost,“ dodal Pošta.



Kromě auditorské společnosti si město na jaře 2019 přizvalo na pomoc i právní kancelář a později podalo podnět na státní zastupitelství. Na speciální tiskové konferenci pak tehdejší primátor Jaroslav Hrouda obvinil Krupičkovou ze závažných pochybení. Tiskové konference přitom magistrát svolává zcela výjimečně. „Porušování zákona, nedůslednost, nepřehlednost, nedoloženost či absence jakéhokoliv systému a pravidel – to je závěr kontroly hospodaření příspěvkové organizace města Zámek Děčín. Nezávislá auditorka prověřila hospodaření zámku za rok 2018 a za první polovinu roku 2019,“ napsal děčínský magistrát na svůj facebook na konci listopadu 2019. Tehdejší vedení města mluvilo o značných škodách, které měla Krupičková městu způsobit.

S odvoláním Krupičkové souhlasil před dvěma lety i tehdejší náměstek a současný primátor Jiří Anděl. „Určité chyby ve vedení zámku byly, ale jsem rád, že se neprokázalo, že by za chybami byl nějaký zlý úmysl,“ uvedl Anděl.