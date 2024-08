První školou v Děčíně, která se rozhodla k úplnému zákazu mobilních telefonů u dětí, je ta ve Vojanově ulici. Další školy pak pravděpodobně v nejbližší době připraví změny školních řádů, které přinesou určitá omezení ve využívání telefonů dětmi. „Byl bych rád, kdyby u nás došlo také k omezení. Nechci je ale úplně zakázat, aby je dávali do nějakých přihrádek. Při výuce mi to nijak nevadí, protože je čím dál víc aplikací pro výuku. Chtěl bych je ale omezit o přestávkách, protože děti jsou roztěkané, mnohdy je využívají pro šikanu,“ říká děčínský náměstek primátora pro školství Martin Pošta. Chtěl by tak posílit interaktivitu mezi dětmi.

Nyní se tak ve spolupráci s jednotlivými řediteli snaží vymyslet, jakou formu by omezení mobilních telefonů ve školách mělo mít. Ve hře je třeba i vyhrazené místo, jakási mobilárna, kde by děti mohly o přestávkách telefony používat.

Velkým přínosem mohou být mobilní telefony přímo ve výuce také podle ředitele českokamenické základní školy a gymnázia Daniela Preislera. Jím vedená škola dlouhodobě na využití technologií během výuky sází. Například v době covidu se snažila zajistit co největšímu počtu dětí tablety, aby se mohly co nejlépe účastnit výuky. Nejrůznější aplikace pak zapojují do řady předmětů. „Časem jsem zjistil, že ve výuce jsou mobily bezvadné. Ale co se týče přestávek, jsem k tomu skeptický. Jsou již první studie, podle kterých mobily používané o přestávkách negativně ovlivňují myšlení dětí, a ty především neumí komunikovat se svými spolužáky,“ říká ředitel českokamenické základní školy. Děti tak často o přestávkách jen sedí na svých místech a koukají do mobilů. Chybí jim pak přirozená interakce se spolužáky.

Výuka plná moderních technologií využívajících i tablety nebo mobily je také na základní škole na Máchově náměstí v Děčíně. Podle jejího ředitele zde ale mobily zakazovat nebudou. „Nevěřím v cestu zákazů, je potřeba s tím pracovat. Tím, že něco zakážu, tak ten problém nevyřeším,“ myslí si ředitel školy Martin Lána s tím, že je potřeba nastavit jasná pravidla. Ta mohou být odlišná pro žáky z prvního a druhého stupně. „V hodině je to jasné, tam mohou děti používat telefon jen na vyzvání vyučujícího. Na druhou stranu, pokud je výuka dostatečně zajímavá, nemají děti důvod je používat, i když neplní nějaký úkol. Je to stejné jako dřív, kdy si děti kreslily nebo četly knížky,“ vysvětluje Martin Lána s tím, že je potřeba pracovat s dětmi od nejmenšího věku a zároveň spolupracovat s rodiči. Nezbytné je také podle jeho názoru vyžadovat dodržování pravidel nejen od dětí, ale i od učitelů nebo asistentů, aby ani oni nepoužívali během hodin telefony jinak než pro výuku.



Děti může používání mobilů na jedné straně posouvat, na druhé straně jim ale bere soustředění. „U spousty věcí dětem říkáme: posíláme vám to na mobil. A my jim ten mobil sebereme? Když byl covid, tak jsme po dětech naopak chtěli, aby pracovaly s mobily,“ říká ředitel školy z centra Děčína. Proti zákazu mluví také to, že školy přebírají za mobily v případě jejich odložení do určených schránek odpovědnost. Na větších školách se přitom může jednat o telefony za několik milionů korun.

Velkou společenskou diskuzi o přítomnosti mobilních telefonů u dětí na základních školách znovu rozvířilo rozhodnutí městské rady ve Vsetíně, která nakázala všem ředitelům mobilní telefony zakázat. Podle ministerstva školství je ale takový postup nezákonný, protože zákaz je možné vydat jen prostřednictvím školního řádu. Ten vydává ředitel školy po projednání ve školské radě. V té má zřizovatel ze zákona jen dvě místa ze šesti. O zbývající počet se rovným dílem dělí zástupci rodičů a zaměstnanců.

