Podle odborníků může mít současná krize dopad především na jejich psychiku, protože řada z nich potřebuje v životě pravidelnost. Tu jim dává právě práce.

Jedním ze spolků, které na Děčínsku provozují sociální firmy, je CEDR z Krásné Lípy. Pod jeho křídly je kavárna U Frinda, která je vyhlášená především svou zmrzlinou, a také sousední čokoládovna. „Tu naštěstí současná opatření nijak nezasáhla, protože se jedná o prodej potravin. Horší to je v kavárně, kde můžeme fungovat pouze prostřednictvím výdejového okénka,“ říká předseda spolku Miroslav Řebíček.

CEDR dohromady zaměstnává 17 lidí, z toho 14 jich má nejrůznější formy fyzického, psychického nebo mentálního postižení. Kvůli omezení provozu byl spolek nucen seškrtat počet lidí na směnách. Běžně chodí do kavárny dva až tři, nyní bez problémů stačí jeden.

Protože nechce spolek propouštět, byl nucen lidem snížit úvazky. To může mít na některé zaměstnance negativní dopad. „U některých z nich se vytrácí návyky, protože vymizí pravidelnost. Najednou nechodí v určité dny na určitou dobu do práce. Jejich postižení přitom řád a pravidelnost vyžaduje,“ vysvětluje Řebíček s tím, že se to týká především lidí s těžšími formami postižení. U nich se pak mohou projevit nebo prohloubit i psychické problémy.



V ještě horší situaci je děčínská Slunečnice, která kromě jiného provozuje palačinkárnu na nádvoří zámku v Děčíně. Ta je nyní úplně uzavřená, nefunguje ani přes okénko. Na zámek totiž nyní nikdo nepřijde, památky jsou z rozhodnutí vlády uzavřené.

„Zvažovali jsme, že bychom zavedli rozvozy z palačinkárny. Nakonec jsme se do nich nepustili, protože bychom to neufinancovali,“ přibližuje situaci Slunečnice její předsedkyně Šárka Zimová Dostálová. Aby mohla palačinkárna rozvážet, musela by si pořídit balicí zařízení nebo termoboxy a vyřešit také auto. Tyto náklady Slunečnice vypočítala asi na 200 tisíc korun.

V zámecké palačinkárně pracuje devět lidí, z toho sedm má nejrůznější formu postižení. Ti nyní pracují na údržbě a úklidu restaurace nebo vzdělávání se. Pro postižené kolegy a klienty jsou připravené také individuální konzultace, aby se se současnou situací dokázali lépe vyrovnat.



„Snažíme se s nimi být co nejvíce v kontaktu, především prostřednictvím telefonů. K dispozici máme k online konzultacím také psychologa. Navíc klienti mohou nyní již po jednom chodit na konzultace přímo k nám do Slunečnice,“ říká Zimová Dostálová a přirovnává současnou situaci svých klientů k dítěti, které je zvyklé chodit podél zábradlí, kterého se drží. Když najednou zábradlí zmizí, dítě sáhne do prázdna a spadne. Právě zabránit v pádu svých klientů je nyní jedním z nejdůležitějších cílů spolků, jako je CEDR nebo Slunečnice.