Olga Keltnerová: Pomáhat lidem je mé poslání

Děčín /ROZHOVOR/ - Olga Keltnerová pořádá charitativní večery. Z výtěžku pořídí věci pro lidi s rakovinou.

Olga Keltnerová pořádá letošní galavečer pro onkologicky nemocné pacienty.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

Na svém kontě má několik galavečerů. Podařilo se jí vybrat 300 tisíc korun pro lidi, kteří to nejvíce potřebují. Svůj čas a peníze Olga Keltnerová z Děčína investuje, jen aby mohla pomoci. V sobotu 11. listopadu chystá galavečer na Zámku Děčín, kde podpoří několik onkologicky nemocných.

Proč jste se rozhodla galavečery pořádat? Musí to býtnáročné je zorganizovat.

Galavečer pořádám úplně sama. Je to hrozně náročné, protože když má člověk chodit do práce a ještě zorganizovat takovou akci… Ale ten pocit na galavečeru je to nejkrásnější, co jsem kdy zažila. Pomáhat lidem beru jako svoje poslání, jako něco, proč tady jsem. Kdybych to nedělala srdcem, nemohu to v životě zvládnout.

Koho podpořily galavečery, které jste pořádala?

Můj první galavečer před pěti lety podpořil děti ze Zambie. O rok později jsem pořádala další na onkologické plicní oddělení v Ústí nad Labem. V tu dobu to pro mě byla srdeční záležitost, protože jsem tam zrovna jezdila a viděla jsem, že tam jsou špatné podmínky. Neměli ani deky. Před třemi lety jsem dělala galavečer pro dětské oddělení v děčínské nemocnici a tam se nám podařilo rozdat věci asi za 150 tisíc. Odtamtud odjížděli s náklaďákem, kde měli sedací soupravu, židle do vyšetřoven, lampičky, ze sbírky zvlášť pyžámka a trička, na novorozenecké oddělení jsme dávali váhu pro miminka, která stála 25 tisíc.

Jak takový večer probíhá?

Galavečer probíhá na děčínském zámku v duchu plesu. Začíná módní přehlídkou z různých kusů oblečení od kalhot po sexy šatičky různých velikostí. Módní přehlídky si dělám sama, šaty nakupuji a trénuji holky o svém volném čase. Pro ženy, co předvádí, to je zážitek, protože můžou mít princeznovské šaty a jsou za modelky. Pak proběhne moje přivítání, volná zábava, hudba, uvedení sponzorů. Následuje druhá přehlídka plesových šatů, na jejím konci proběhne předávání darů lidem. Pak přijde na řadu volná zábava, tombola, klasický ples a půlnoční překvapení.

Komu letošní galavečer pomůže?

Rozhodla jsem se jej uspořádat opět pro onkologicky nemocné, ale tentokrát už ne na oddělení, ale přímo na lidi, kteří se mi přihlásí do programu. Přesto jsem ale oddělení nabídla, co by potřebovali. Chtěla bych podpořit alespoň 15 až 20 lidí. Mám v programu třeba šestiletou holčičku, která má za sebou dvě chemoterapie, přišla o část plíce a ledvinu.

Co si lidé, které galavečer podpoří, mohou odvézt?

Každý bude obdarován dárkovým košem, kde budou věci přímo pro něj. Když bude žena například po ablaci prsu, tak tam bude mít třeba poukázku na spodní prádlo. Vymysleli jsme i nějaké termosky na čaje ve větším počtu, nějaké ty lampičky na stolky. Na oddělení by chtěli jedno polohovací křeslo, aby měli pohodlí i ležící pacienti. Půjde i o různé poukázky na masáže, mám balíčky z Růžové z mýdlárny, nakupuji aloe vera gely, různé vitamíny.

Kdo vás letos sponzoruje?

Nejvíce přispěli Andělé bez křídel částkou 12 tisíc korun. Poprvé se letos přidalo i město. Sponzory chci uvádět i v dárkových koších, aby lidé viděli, kdo je podpořil, a aby si sponzoři zasloužili reklamu.