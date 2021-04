S nadějí, že už nebude sněžit, vzhlíží k období po Velikonocích silničáři. K jejich nadějím pak s obavami hledí řidiči, kteří se budou muset obrnit trpělivostí při hledání objížděk nebo čekání ve frontách na semaforech. Jarní část velkých oprav začíná hned v úterý 6. dubna.

Oprava silnice v Děčíně. | Foto: MM Děčín

Nejviditelnější bude vlna rekonstrukcí na silnicích první třídy. Přímo v Děčíně čeká na řidiče omezení na průtahu, který bude pro běžnou dopravu uzavřený. Objízdná trasa povede z kruhového objezdu u hasičské stanice na Nový most, dále po Labském nábřeží a Tyršovou ulicí na Masarykovo náměstí. „Od 7. dubna do 31. května bude pokračovat rekonstrukce vozovky a obnova povrchů silnice I/62, a to druhou polovinou v úseku od křižovatky ulic 2. polské armády a Fügnerova po křižovatku ulic Pohraniční a Maroldova,“ uvedla Romana Silvarová z kanceláře děčínského primátora.