Ohňostroj, trhy, adrenalin či Labefest. Čtyři víkendy budou v Děčíně plné zábavy

/FOTO/ Městské slavnosti jsou pro město Děčín tradiční akcí. I pro letošní rok tu pro lidi připravili nabitý program. Zapište si do kalendáře, začne to v sobotu 13. května. Co vás čeká, čtěte níže.

Tradiční součástí městských slavností v Děčíně je i hudební festival, ilustrační foto z minulých ročníků. | Foto: DENÍK/Alexandr Vanžura