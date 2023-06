V pondělí 3. července začne rekonstrukce Labského nábřeží v Děčíně, která bude znamenat značné komplikace pro individuální i hromadnou dopravu. V jednotlivých etapách odřízne celé městské části.

Uzavírka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Dopravní podnik v pondělí 26. června zveřejnil omezení, která z opravy vyplynou pro autobusovou dopravu. Hned v prvním pracovním týdnu se omezení dotkne rovné desítky linek.

Od pondělí 3. července do čtvrtka 6. července nebudou vždy od 8 do 17 hodin moci jezdit kvůli frézování úseku mezi Tyršovým mostem a Přípeří autobusy na Jalůvčí a Maxičky. V pátek pak 7. července neprojedou po nábřeží vůbec žádné autobusy. Devět linek včetně těch nejvytíženějších 201, 202 nebo 209 budou jezdit na pravý břeh Labe po Novém mostě. Nebudou tak zajíždět do zastávek Labské nábřeží, Tyršův most, Tyršova a Masarykovo náměstí.

Uzavírky platí také pro osobní auta. Prostřední nebo Dolní Žleb tak budou přes den dostupné pouze vlakem nebo přes přívoz, pokud bude v řece dostatek vody.

V následujícím týdnu bude možné jezdit po nábřeží směrem do Podmokel, v opačném směru budou jezdit autobusy po Novém mostě. Od 15. do 16. července je pak naplánovaná uzavírka kruhového objezdu u Mototechny, která na nábřeží nepustí autobusy. Ty tak budou muset opět jezdit přes Nový most.

Kvůli objízdným trasám budou autobusy nabírat zpoždění. Jak velké je u konkrétního spoje si mohou cestující zjistit po načtení mobilem QR kódu, který je vylepený na konkrétní zastávce, případně vytištěný na jízdních řádech na zastávkách.