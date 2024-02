Na další komplikace spojené s vysokým vodním stavem by se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měli připravit obyvatelé Dolního Žlebu. Labe by totiž v příštích dnech mělo opět vystoupat nad hranici prvního povodňového stupně.

Labe v Děčíně ve čtvrtek 28. prosince 2023. | Foto: Město Děčín

Hydrometeorologové očekávají v příštích dnech silné srážky na velkém území Česka, to by se mělo projevit také na Labi. To by mělo zítra přesáhnout v Ústí nad Labem 420 centimetrů. Na této hladině voda zatopí silnici do Dolního Žlebu, v krátké době již potřetí.

Poprvé Labe dělalo problémy na loňské Vánoce, silnici zatopilo také na začátku února. Prozatím výhled předpovídá pro Ústí nad Labem více než 470 centimetrů se stoupající tendencí, v Děčíně na 440 centimetrů. Hranice prvního stupně povodňové aktivity je pro Děčín stanovena na 400 centimetrů.

Podívejte se, jak voda postupně stoupala loni v prosinci: